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مشاهير العرب - 27 ديسمبر.. تفاصيل حفل رامي صبري ونانسي عجرم في الرياض «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - 27 ديسمبر.. تفاصيل حفل رامي صبري ونانسي عجرم في الرياض «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 27 ديسمبر.. تفاصيل حفل رامي صبري ونانسي عجرم في الرياض «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 07:21 مساءً - يستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات رأس السنة في الرياض خلال الفترة المقبلة، والذي من المفترض أن يشاركه الحفل النجمة اللبنانية نانسي عجرم.

وفي هذا السياق، كشفت الشركة المنظمة لحفل رامي صبري ونانسي عجرم عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن تفاصيل الحفل المقرر أن يكون ضمن حفلات رأس السنه، قائلة: «جاهزين لأحلى ليلة طرب وحماس، مع ملكة البوب نانسي عجرم، والنجم الكبير رامي صبري على مسرح أبو بكر سالم، إحساس يخليك تعيش أحلى اللحظات، تطرح التذاكر 27 ديسمبر من خلال الموقع الرسمي، وموعد الحفل الساعة 9:00مساء».

آخر أعمال رامي صبري

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال رامي صبري، طرحه لأغنية «بحكي عليكي» عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، والتي تصدر من خلالها التريند لفترة طويلة.

واحتفل رامي صبري، بتصدر أغنية «بحكي عليكي»، التريند على جميع منصات الموسيقى في الوطن العربي.

ونشر رامي صبري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مقطع فيديو للأغنية من حفله في جدة، وعلق: «وملهاش طعم أيامي بطيء الوقت مبيمشيش، أغنية بحكي عليكي من حفل جدة 2024 تريند بالوطن العربي على جميع المنصات».

ألبوم أنا جامد كده كده لـ رامي صبري

ألبوم «أنا جامد كده كده»، لـ رامي صبري، يضم عددا من الأغاني من بينهم الأغنية الرسمية التي تحمل نفس اسم الألبوم، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع جلال الحمداوي، وأغنية «كداب» كلمات عمرو المصري، وألحان وتوزيع عمرو الخضري، وأغنية «على بالي» كلمات مصطفى مدكور، وألحان محمد على ورامي صبري، وتوزيع محمد يسري.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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