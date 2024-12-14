وكيل تعليم كفر الشيخ يجرى مقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية - أخبار كلمتك

وكيل تعليم كفر الشيخ يجرى مقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية - أخبار كلمتك

شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. الشروط وطريقة التقديم - أخبار كلمتك

شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. الشروط وطريقة التقديم - أخبار كلمتك

حمادة هلال يروج لأغنيته الجديدة "ياريت أهالينا ما ربونا" (فيديو) - أخبار كلمتك

حمادة هلال يروج لأغنيته الجديدة "ياريت أهالينا ما ربونا" (فيديو) - أخبار كلمتك

مصطفى قمر يتألق بأجمل أغانيه في حفل الأمس (صور) - أخبار كلمتك

مصطفى قمر يتألق بأجمل أغانيه في حفل الأمس (صور) - أخبار كلمتك

رنا رئيس تحتفل بعيد ميلادها الـ 25 وسط أجواء عائلية - أخبار كلمتك

رنا رئيس تحتفل بعيد ميلادها الـ 25 وسط أجواء عائلية - أخبار كلمتك

تجهيزات كبيرة لتحرير صنعاء - أخبار كلمتك

تجهيزات كبيرة لتحرير صنعاء - أخبار كلمتك

ليفربول يتعادل مع فولهام 1-1 بعد مرور 60 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

ليفربول يتعادل مع فولهام 1-1 بعد مرور 60 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

دبلوماسي روسي يكشف أهداف موسكو بسوريا في ظل السلطة الجديدة - أخبار كلمتك

دبلوماسي روسي يكشف أهداف موسكو بسوريا في ظل السلطة الجديدة - أخبار كلمتك

وقفة احتجاجية أمام البرلمان البريطاني تضامنا مع غزة - أخبار كلمتك

وقفة احتجاجية أمام البرلمان البريطاني تضامنا مع غزة - أخبار كلمتك

وزير خارجية العراق: من المهم عدم اعتماد سياسة الإقصاء وخلق حالة أمان في سوريا - أخبار كلمتك

وزير خارجية العراق: من المهم عدم اعتماد سياسة الإقصاء وخلق حالة أمان في سوريا - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - رنا رئيس تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - رنا رئيس تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رنا رئيس تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 06:11 مساءً - شاركت الفنانة رنا رئيس متابعيها وجمهورها صور من حفل عيد ميلادها الـ 25 الذي أقيم في إحدى الأماكن الخاصة بالقاهرة.

وعلقت رنا رئيس على الصور التي شاركتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتمااعي «فيسبوك»، قائلة: «لقد كان عاما مليئا بالنجاح والستر والصحة وفضل ربنا عليا، الحمد لله على ما هو فات ونحمده على ما هو آت، كل سنة وأنا مع أخواتي الأبطال وبيني وبينهم كل الحب والود».

على صعيد آخر حرصت الفنانة رنا رئيس على حضور عرض فيلم «in camera» الذي عرض خلال الفترة الماضية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45.

وكان من أبرز الحضور بعرض فيلم «in camera» في مهرجان القاهرة السينمائي: أمير المصري، ونور النبوي، ونيقولا معوض، لبلبة، إلهام شاهين، أحمد الفيشاوي، زينة أشرف عبد الباقي، بسنت صيام»، ويأتي العرض الثاني للفيلم يوم 19 نوفمبر في سينما الزمالك.

آخر أعمال رنا رئيس

وكان آخر أعمال الفنانة رنا رئيس مشاركتها في مسلسل «إنترفيو» الذي عرض على منصة WATCH IT الرقمية ضمن مسلسلات الأوف سيزون.

ودارت قصة مسلسل إنترفيو حول فتاة محللة بيانات، تظهر بـ3 شخصيات، ولديها ذكاء كبير، وتتمنى أن تعيش حياة طبيعية، وتذهب لإجراء مقابلة عمل، ولكنها لم تكن تعلم أن هذه المقابلة ستقلب حياتها رأسا على عقب ومن هنا تتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل إنترفيو

سجل مسلسل إنترفيو أول بطولة مطلقة للفنانة رنا رئيس ويشاركها البطولة عدد من الفنانين، أبرزهم: خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وسارة نور ومحمد العمروسي، وحازم إيهاب ونور بدر وخالد جواد وعدد أخر من الفنانين الشباب، وهو من تأليف أمينة مصطفى وإخراج أحمد خالد أمين.

اقرأ أيضاً
تزوجت 4 مرات وتهديد بالقتل وراء ابتعادها عن الفن.. أبرز المعلومات عن نهلة سلامة بعد تصدرها التريند

موعد ومكان عزاء الفنان سيد الفيومي

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

مستوحى من جرائم حقيقية، جمال سليمان يستعد لتصوير مسلسل "أهل الخطايا" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق