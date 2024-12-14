مشاهير العرب - على مدار 17 يوما.. فيلم «مين يصدق» يحقق إيرادات متوسطة بشباك التذاكر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 05:51 مساءً - حقق فيلم مين يصدق، إيرادات متوسطة على مدار 17 يومًا من طرحه بدور العرض السينمائي.

وسجلت إيرادات فيلم مين يصدق بشباك دور العرض السينمائي أمس الجمعة نحو 190 ألف جنيهًا، ليصل إجمالي إيراداته على مدار 17 يومًا نحو مليون و800 ألف جنيهًا، ليحتل المركز الثالث في قائمة إيرادات الأفلام اليومية.

أحداث فيلم مين يصدق

دارت أحداث فيلم مين يصدق حول «نادين» التي تعيش أزمة مع والديها نتيجة لعدم اهتمامهما بها، وتتعرف على شاب محتال يدعى «باسم»، يقدم لها نوعا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتتطور العلاقة بينهما ليشارك الاثنان في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورا أخرى على المحك.

أبطال فيلم مين يصدق

ضم فيلم «مين يصدق» عددا من نجوم الفن، أبرزهم: شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، وشهد الفيلم ظهورا مميزا للنجم الكبير أشرف عبد الباقي، والفيلم من إخراج زينة عبد الباقي، وفكرة مصطفي عسكر وزينة عبد الباقي وحامد الشراب، وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفي خالد بهجت.

ويذكر أن فيلم مين يصدق جمع بين التشويق والدراما، حيث شهد إشادات واسعة من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن إعجابهم بالفكرة وأداء فريق العمل، خاصة المخرجة في أولى تجاربها الطويلة.

وفي وقت سابق علق الفنان أشرف عبد الباقي خلال لقائه ببرنج «معكم» لـ الإعلامية منى الشاذلي على خوض ابنته زينة أولى تجاربها الإخراجية من خلال فيلم «مين يصدق» قائلا: إنه يحقق أحلامه التي كان يرغب في تحقيقها أثناء طفولته مع أولاده، مشيرًا إلى أنه عندما يشعر بوجود موهبة عند أحد من أولاده، فإنه يقوم بتنميتها والعمل عليها، معقب: «أشجعهم وأضيفلهم، يعني على سبيل المثال جيبتلها كاميرا تصوير وقعدت فترة تصور، وفترة كان اهتمامها باللبس فطبعا جبنا مكنة خياطة، كلفتني جامد الصراحة».

وأضاف عبد الباقي، أنه لو أتيحت له نفس الفرص والإمكانات التي تتوفر لأبنائه الآن، لكان قد خاض تجارب مشابهة، مثل دراسة الطبخ أو السفر، قائلًا: «لو كان عندي الإمكانيات دي وقتها، كنت هبقى في حتة تانية».