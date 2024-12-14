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تشييع جثمان زوج الدكتورة لمياء زايد عقب صلاة المغرب من مسجد الحصري بأكتوبر - أخبار كلمتك

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تشييع جثمان زوج الدكتورة لمياء زايد عقب صلاة المغرب من مسجد الحصري بأكتوبر - أخبار كلمتك

تشييع جثمان زوج الدكتورة لمياء زايد عقب صلاة المغرب من مسجد الحصري بأكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 05:30 مساءً - نعى الفنانون والعاملون بدار الأوبرا المصرية الدكتور هشام القطان زوج الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا الذى وافته المنية اليوم السبت 14 ديسمبر.

 وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة المغرب بمسجد الحصرى بالسادس من أكتوبر.

وتقدم الفنانون والعاملون بالأوبرا بالتعازي والمواساة للدكتورة لمياء زايد ولعائلتها، وأسرة الراحل سائلين الله عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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