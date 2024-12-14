تشييع جثمان زوج الدكتورة لمياء زايد عقب صلاة المغرب من مسجد الحصري بأكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 05:30 مساءً - نعى الفنانون والعاملون بدار الأوبرا المصرية الدكتور هشام القطان زوج الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا الذى وافته المنية اليوم السبت 14 ديسمبر.

وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة المغرب بمسجد الحصرى بالسادس من أكتوبر.

وتقدم الفنانون والعاملون بالأوبرا بالتعازي والمواساة للدكتورة لمياء زايد ولعائلتها، وأسرة الراحل سائلين الله عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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