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مشاهير العرب - الفنان محمد عادل: نفسى أموت وأنا على المسرح - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - الفنان محمد عادل: نفسى أموت وأنا على المسرح - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الفنان محمد عادل: نفسى أموت وأنا على المسرح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 01:11 صباحاً - كشف الفنان محمد عادل عن أمنيته الكبرى في الحياة، بالإضافة إلى أهمية المسرح في حياته، مردفًا: «أتمنى أموت وأنا على المسرح».

وأوضح محمد عادل في لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج «سبوت لايت» على قناة صدى البلد، أن المسرح ما زال يحتفظ بخصوصيته وسحره، مشيرًا إلى أن العمل في هذا المجال يحمل طعماً خاصًا لا مثيل له.

وقال: "نفسي أموت وأنا على المسرح، فالمسرح له مكانة كبيرة في قلبي ولا أريد الابتعاد عنه".

وأضاف: "رغم التطور الهائل في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، إلا أن هذا لن يؤثر على الفن، سواء في السينما أو المسرح".

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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