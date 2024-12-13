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مشاهير العرب - بعد غياب.. أميرة فتحي في ضيافة ياسمين عز بهذا الموعد «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد غياب.. أميرة فتحي في ضيافة ياسمين عز بهذا الموعد «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد غياب.. أميرة فتحي في ضيافة ياسمين عز بهذا الموعد «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 05:06 مساءً - تحل الفنانة أميرة فتحي، ضيفة على برنامج «كلام الناس» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز من خلال شاشة MBC مصر أسبوعيا، و تكشف من خلاله الكثير من التفاصيل والأسرار حول حياتها الفنية والشخصية.

وأعلنت الصفحة الرسمية لشاشة MBC مصر عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن استضافة أميرة فتحي في «كلام الناس»، قائلة: «النجمة أميرة فتحي في أول ظهور لها، وأسرار وقصص وتفاصيل تحكيها لأول مرة عن حياتها الفنية والشخصية.. الليلة في ضيافة ياسمين عز وبرنامج #كلام_الناس.. السادسة مساء على MBCMASR».

آخر أعمال أميرة فتحي

جدير بالذكر، أن آخر أعمال أميرة فتحي مشاركتها في مسلسل «السرايا» الذي عرض في 2017، و عادت من خلاله بعد غياب استمر لـ 13 عاما، بالتعاون مع قطاع كبير من النجوم أبرزهم، سوسن بدر ودنيا عبد العزيز ومجدي كامل.

وفي وقت سابق، تصدرت الفنانة أميرة فتحي مؤشرات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي بصورة نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع «انستجرام» يرجع عمرها لـ 26 عاما من الوقت الحالي.

وكشفت أميرة فتحي، عن صورة ترجع لبدايتها الفنية من مشاركتها في كليب افرض للفنان حكيم.

وحرصت أميرة فتحي على الظهور بالملابس التي ارتدتها في كليب «افرض» لحكيم الذي صدر عام 1996، وظهرت في الصورة ببدلة يسيطر عليها اللون الأخصر بالإضافة إلى القميص البرتقالي، ما لفت أنظار العديد من المتابعين لها نظرا للتشابه الكبير بين الصورتين، كما علقت عليها قائلة: "العمر مجرد رقم الحمدالله والشكر له.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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