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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. محمد مهران يكشف تفاصيل مشاركته في «فهد البطل» | صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. محمد مهران يكشف تفاصيل مشاركته في «فهد البطل» | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. محمد مهران يكشف تفاصيل مشاركته في «فهد البطل» | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 04:46 مساءً - كشف الفنان محمد مهران، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن كواليس تصوير مسلسل «فهد البطل» بطولة الفنان أحمد العوضي، اليوم الجمعة، وذلك استعدادا لانطلاقته ضمن أعمال مسلسلات رمضان 2025.

شارك محمد مهران عددا من اللقطات لكواليس تصوير مسلسل «فهد البطل» عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلا: «ضياء و آسيا، مسلسل فهد البطل رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل فهد البطل

يتكون مسلسل «فهد البطل» من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار المجتمع الصعيدي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

وفي وقت سابق، أشار أحمد العوضي، في تصريحات لبرنامج «Arab Wood»، إلى نوعية العمل قائلا: «ميكس ما بين الشعبي والصعيدي بتركيبة مختلفة، المسلسل به العديد من المفاجآت التي تجعله أقوى من مسلسل «حق عرب»، الذي عرض في موسم رمضان الماضي».

أبطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، ويضم في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمى، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد، وآخرون.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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