مشاهير العرب - أبرزها «Home Alone».. أفضل أفلام يمكن مشاهدتها في ليلة الكريسماس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:51 مساءً - مع اقتراب موسم رأس السنة، وأجواء احتفالات الكريسماس، يسعى الكثيرون لـ قضاء ليلة رأس السنة، في منازلهم ومشاهدة الأفلام، فهذه الأفلام ليست مجرد وسيلة للترفيه، بل هي رحلة ساحرة حيث تجتمع العائلات والأصدقاء للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.

وخلال التقرير التالي ترصد كلمتك، باقة من أمتع أفلام الكريسماس، التي يمكن مشاهدتها في تلك الليلة السعيدة.

فيلم Home Alone

تدور أحداث فيلم «home alone» حول طفل يدعي كيفين مكاليستر(ماكولي كولكين) الذي تنساه الأسرة بطريق الخطأ في المنزل. ولكن سرعان ما تدرك عائلة ماكاليستر أنهم تركوا كيفن وراءهم عند وصولهم إلى باريس، تحاول كيت حجز رحلة العودة إلى الوطن، ويحاول لصان (هاري لايم ومارفن ميرشانتس) اقتحام المنزل وسرقته.

ويحاول كيفين تضليل اللصوص في البداية وخداعهم بأن المنزل مليئًا بالأشخاص، إلا أنهم يكشفون خدعته، فيناقشون خططهم لاقتحام منزله في الليل، ويبدأ كيفن من الناحية الأخرى بنصب الفخاخ في كل أنحاء المنزل. يتصل كيفن بالشرطة، ثم يهرب إلى المنزل المجاور، ويتمكن في النهاية من القبض على اللصوص وتقديمهم إلى الشرطة. في صباح اليوم التالي، يجتمع كيفين مع والدته، التي كانت تحاول الوصول إليه في أقرب وقت ممكن.

فيلم A Christmas Story

تدور أحداث الفيلم حول الطفل "رالفي باركر" صاحب التسعة أعوام، الذي يريد شراء بندقية هواء (ريدل)، ولا يتصور العيد بدونها، لكن ترفض والدته تنفيذ هذا الطلب، ويخبر معلمه برغبته، والذي لا يرفض الفكرة، وفي ليلة عيد الميلاد يتخيل أنه أصبح مثل البندقية (ريدل).

ويقوم باصطياد الأولاد المشاغبين، وفي يوم عيد الميلاد يجد هدية جميلة عند الشجرة من عمته مع كلمات عذبة، لكن هل ستنسيه تلك الهدية البندقية الـ (ريدل)؟

ويُعتبر فيلم A Christmas Story هو المفضل للعديد من العائلات، ويتم بثه سنويًّا خلال موسم العطلات، ويحظى بمشاهدة جيدة حتى الآن.

فيلم The Polar Express

ويعد فيلم The Polar Express» أفضل أفلام الكريسماس العائلية حيث عرض للمرة الأولى عام 2004، وتبدأ القصة في ليلة الكريسماس، حيث يحكي الفيلم عن طفل لا يؤمن بوجود سانتا كلوز، ليصحو ذات ليلة، فيجد قطارًا خارج منزله بانتظاره لينقله إلى القطب الجنوبي حيث يوجد سانتا كلوز، ويتعرف خلال رحلته على ثلاثة أطفال آخرين، ويخوضون تجربة مثيرة ورائعة، حيث يلتقي ببابا نويل (سانتا كلوز) ويأخذ هديته منه، وهي عبارة عن جرس صغير.

الفيلم تم تصويره باستخدام تقنية الحركة الحية، مما أعطاه مظهرًا فنيًّا مميزًا، وتم اقتباس العمل من الكتاب الذي يحمل نفس الاسم، ويعتبر من الأفلام الابتكارية في تقديم الرسوم المتحركة.

فيلم How the Grinch Stole Christmas

فيلم «How the Grinch Stole Christmas»، عُرض الفيلم عام 2000، وتدور قصته حول شخصية غريبة ومرعبة تُعرف باسم "جرينش"، وهو مخلوق أخضر اللون يكره بكل شغف الاحتفالات المرتبطة بالكريسماس.

تبدأ الأحداث في جبل كروتش، حيث يعيش جرينش في كهف منعزل بعيدًا عن سكان قرية هوفيل المجاورة، ويشعر بالاستياء والغضب من أجواء الكريسماس، ويتوصل في إحدى الليالي إلى قرار جريء، حيث يريد سرقة هدايا عيد الميلاد من أهل هوفيل، وفي ليلة عيد الميلاد يهبط جرينش إلى القرية وهو متخفٍّ، وينجح في أخذ كل الهدايا وشجرة الزينة والديكورات والطعام الذي يعد جزءاً من احتفالات سكان هوفيل.

وفي صباح يوم الكريسماس، يستيقظ سكان هوفيل ليكتشفوا أن كل شيء قد اختفى، ويشعر الجميع بالحزن والقلق، وخاصة الطفلة سيندي لو هو، التي تفتقد الأجواء الاحتفالية، وتبدو حزينة لعدم قدرتها على الاحتفال بعيد الميلاد كما اعتادت.

تأخذ سيندي زمام المبادرة، فتذهب إلى كهف جرينش، في محاولة لإقناعه بالعدول عن فعلته وإعادة هدايا عيد الميلاد إلى القرية، ومع مرور الوقت يبدأ جرينش في الانفتاح على أفكار جديدة بفضل تأثير سيندي، ويدرك أن عيد الميلاد لا يقتصر فقط على الهدايا والزينة.

فيلم A Christmas Carol-2009

تدور أحداث الفيلم حول قصة رجل عجوز بخيل قاسي القلب يواجه أشباح أعياد الميلاد من الماضي والحاضر والمستقبل والتي تسعى إلى إدخال العطف إلى قلبه وجعله إنسان أفضل.

وتحاول تحذيره مما سوف يئول إليه إن استمر على نفس منوال حياته، مصطحبة إياه في رحله مليئة بالغرائب.

فيلم Elf

وتدور أحداث فيلم «Elf»، الذي تم عرضه في عام 2003، حول شخصية بادي، الذي يُجسد دوره الممثل ويل فاريل، حيث كان بادي في صغره يعيش في ملجأ للأيتام، حيث قرر يومًا ما أن يختبئ في كيس سانتا كلوز، هذه الخطوة غير المتوقعة جعلته ينتهي به المطاف في القطب الشمالي، حيث تم تربيته بين الأقزام الذين اعتنوا به، وعلموه قيم العيد ومحبة الآخرين.

وعندما يكبر بادي، يسمح له سانتا كلوز بالعودة إلى مدينة نيويورك في محاولة للعثور على والده البيولوجي والتر هوبس، والمشكلة أن والتر لم يكن يعلم بوجود بادي، ولم يتعرف عليه من قبل، وتصل رحلة بادي في المدينة إلى ذروتها، حيث يتأثر بشدة بأضواء المدينة الساطعة وثقافة البشر التي تختلف تمامًا عن تلك التي نشأ عليها، ويجد نفسه في عالم مزدحم وصاخب، ويحاول تحدي جميع التوقعات ليس فقط عن الحياة في المدينة، ولكن عن علاقته بوالده.