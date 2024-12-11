توجيهات بوقف الاعتداء على موقع تاريخي في عدن - أخبار كلمتك

توجيهات بوقف الاعتداء على موقع تاريخي في عدن - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي يكشف عن آخر تطورات المشاورات بين الشرعية والحوثي - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي يكشف عن آخر تطورات المشاورات بين الشرعية والحوثي - أخبار كلمتك

فتح باب الحجز لحفلات التوقيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

فتح باب الحجز لحفلات التوقيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

نبيل الحلفاوي يتعرض لأزمة صحية طارئة، ونجله يناشد الجمهور بالدعاء له - أخبار كلمتك

نبيل الحلفاوي يتعرض لأزمة صحية طارئة، ونجله يناشد الجمهور بالدعاء له - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يلتقي سفير فرنسا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الثقافي والإبداعي - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يلتقي سفير فرنسا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الثقافي والإبداعي - أخبار كلمتك

كل ما تريد معرفته عن مسلسل «شهادة معاملة أطفال» لـ محمد هنيدي - أخبار كلمتك

كل ما تريد معرفته عن مسلسل «شهادة معاملة أطفال» لـ محمد هنيدي - أخبار كلمتك

يسع لـ92 ألف متفرج، ملعب الملك سلمان يستضيف افتتاح ونهائي كأس العالم 2034 - أخبار كلمتك

يسع لـ92 ألف متفرج، ملعب الملك سلمان يستضيف افتتاح ونهائي كأس العالم 2034 - أخبار كلمتك

رئيس وزراء أيرلندا يعرب عن تقديره لدور مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

رئيس وزراء أيرلندا يعرب عن تقديره لدور مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والاتصالات والزراعة والبيئة،نتائج المباحثات المصرية الأيرلندية - أخبار كلمتك

تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والاتصالات والزراعة والبيئة،نتائج المباحثات المصرية الأيرلندية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر حسني يستعد لحفله في الكويت بهذه الطريقة «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر حسني يستعد لحفله في الكويت بهذه الطريقة «صورة» - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

كل ما تريد معرفته عن مسلسل «شهادة معاملة أطفال» لـ محمد هنيدي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
كل ما تريد معرفته عن مسلسل «شهادة معاملة أطفال» لـ محمد هنيدي - أخبار كلمتك

كل ما تريد معرفته عن مسلسل «شهادة معاملة أطفال» لـ محمد هنيدي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:40 مساءً - يشارك الفنان محمد هنيدي فى الموسم الرمضاني المقبل المقرر انطلاقه فى مارس 2025 بمسلسل كوميدي جديد بعنوان  “شهادة معاملة أطفال”، سيتم طرح حلقاته بالشهر الكريم  عبر شاشات المتحدة.

 

مسلسل هنيدي فى رمضان

ويأتي “شهادة معاملة أطفال” لـ هنيدي من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج وائل فرج.

يشارك بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" بجانب محمد هنيدي كل من محمد ثروت والكوميديان  محمود حافظ والفنانة سماء إبراهيم.


وخلال أحداث الحلقة الأولى من العمل، يدخل الفنان محمد هنيدي في غيبوبة كاملة لمدة 20 عامًا تظهر عن طريق الفلاش باك في أحداث العمل، وفي إحدى الليالي تحدث معجزة تجعله يعود لوعيه مرة أخرى، ويقرر أن يبدأ حياة جديدة تدور في إطار كوميدي.

مسلسل محمد هنيدي الجديد

ويلعب محمد هنيدي شخصية محامِ يدافع عن حقوق الإنسان، ويتخلل العمل بعض الكوميديا التي اعتاد هنيدي على تقديمها في أعماله.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

منة فضالي تقابل عمرو سعد من أجل "سيد الناس" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق