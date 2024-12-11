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وزير الثقافة يلتقي سفير فرنسا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الثقافي والإبداعي - أخبار كلمتك

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وزير الثقافة يلتقي سفير فرنسا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الثقافي والإبداعي - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يلتقي سفير فرنسا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الثقافي والإبداعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:40 مساءً - التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، السفير الفرنسي إيرك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.  

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شهد اللقاء مناقشات مثمرة تناولت سبل تعزيز التعاون في مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية، والتي تُعد محورًا رئيسيًا في العلاقات الثنائية. وأكد الجانبان أهمية دعم المبادرات المشتركة التي تعزز الحوار الثقافي وتبرز الإبداع الفني للبلدين على الساحة الدولية.  

 

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وأشار الدكتور أحمد فؤاد هنو خلال اللقاء إلى عمق العلاقات الثقافية التي تجمع بين مصر وفرنسا، مؤكدًا حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون من خلال تبادل الخبرات وتنمية الصناعات الثقافية والإبداعية، بما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد الثقافي المستدام.  

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من جانبه، أعرب السفير إيرك شوفالييه عن تقديره للشراكة الثقافية المتميزة مع مصر، مؤكدًا أن فرنسا تعتبر مصر شريكًا أساسيًا في المجال الثقافي. وأضاف أن فرنسا تتطلع إلى تعزيز التعاون من خلال تطوير مبادرات مشتركة تُسهم في تبادل الأفكار والخبرات بين البلدين في مختلف مجالات الإبداع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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