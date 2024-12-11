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نبيل الحلفاوي يتعرض لأزمة صحية طارئة، ونجله يناشد الجمهور بالدعاء له - أخبار كلمتك

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نبيل الحلفاوي يتعرض لأزمة صحية طارئة، ونجله يناشد الجمهور بالدعاء له - أخبار كلمتك

نبيل الحلفاوي يتعرض لأزمة صحية طارئة، ونجله يناشد الجمهور بالدعاء له - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:40 مساءً - تعرض الفنان نبيل الحلفاوي لأزمة صحية طارئة، نقل على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة، ولم تكشف أسرته عن تفاصيل الأزمة الصحية حتى الآن.

وخرج نجل الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى لمناشدة الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل.

في هذا السياق، حرص الإعلامي أحمد شوبير على مطالبة جمهوره بالدعاء له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي. 

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وكان قد كشف الفنان نبيل الحلفاوي في تصريحات سابقة عن علاقته بالفنان عادل إمام، وسر عدم اشتراكهما حتى الآن في عمل فني معًا، مشيرًا إلى وجود ظروف حالت بين اشتراكهما معًا في عمل فني.

 

علاقة نبيل الحلفاوي وعادل إمام


كما كشف الفنان نبيل الحلفاوي أيضًا عن علاقته بالفنانين الراحلين فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي، مشيرًا إلى "أن المسرح القومي بالنسبة له مثل النادي الأهلي، وأن عادل إمام وفؤاد المهندس وعبد المنعم إبراهيم أضافوا له المتعة والبهجة".
وقال نبيل الحلفاوي عن عدم مشاركته للفنان عادل إمام في عمل فني: "كان لما نتقابل يقوللي مش هنشتغل مع بعض بقى؟ كان فيه محبة متبادلة. كنت على وشك العمل معه مرتين. لكن مرة اعتذرت. ومرة الظروف مسمحتش".

 

 

 

 

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وجاء ذلك ردًا على سؤال لأحد متابعيه عن عادل إمام، فقال: "هو حضرتك يا قبطان مثلت مع الزعيم عادل إمام".

المسرح القومي بالنسبة لي زي الأهلي

وعن علاقة نبيل الحلفاوي بالراحلين فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي قال: "على أيامنا كان المسرح القومي بالنسبة لي زي الأهلي.  كان بيتي اللي بحس بالغربة خارجه. كان الحلم والمجد الفني الحقيقي. أما من ذكرت اسميهما وعادل إمام بالطبع فقد أضافوا لي كواحد من جمهورهم المتعة والبهجة".

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وجاء ذلك ردا على سؤال لأحد المتابعين: “العملاقين فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي. الله يرحمهم.. ماذا أضافولك يا قبطان.. وعملت معهم. خصوصا المسرح؟”.
أما علاقته بالفنان يحيى الفخراني، فكشف الفنان نبيل الحلفاوي: "الحقيقة اللي كان بيني وبين يحيى ما كانش منافسة.. تقدر تسميه تكامل".

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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