مشاهير العرب - تامر حسني يستعد لحفله في الكويت بهذه الطريقة «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:32 مساءً - يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي غدا الخميس ضمن فعاليات موسم الكويت الغنائي، ويقدم خلاله باقة من أفضل أعماله الغنائية.

وشارك تامر حسني، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مشوقا الجمهور لحفله، قائلا: «في الطريق إن شاء الله للكويت، متشوق جداً لجمهور الكويت، الغالي الحبيب، حتى رايح مشي اهوه، عشان عيونكم».

آخر أعمال تامر حسني

ومن ناحية أخرى، ينتظر تامر حسني وهنا الزاهد عرض فيلمه «ري ستارت»، الذي يعد التعاون الثاني بينهما بعدما قدما معا فيلم «بحبك» الذي تم عرضه في عام 2022، ومن المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل.

أبطال فيلم ري ستارت

ويضم فيلم ري ستارت، في بطولته، عدد من نجوم الفن بجانب تامر حسني، وهم: هنا الزاهد، باسم سمرة، ومحمد ثروت، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

وعرض لـ الفنان تامر حسني، بدور العرض السينمائية فيلم «تاج»، وذلك خلال موسم أفلام عيد الأضحى، وحقق نجاحا كبيرا بيت الجمهور، ودارت أحداث الفيلم حول حياة التوأم تاج وهارون، اللذان يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.