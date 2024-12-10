مشاهير العرب - الخميس المقبل.. أشرف عبد الباقي وأبطال «مين يصدق» ضيوف «معكم منى الشاذلي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:54 مساءً - أشرف عبد الباقي.. يحل الفنان أشرف عبد الباقي، وابنته المخرجة زينة، وأبطال فيلم «مين يصدق»، ضيوفًا على برنامج «معكم منى الشاذلي»، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على شاشة قناة «ON».

موعد عرض حلقة أشرف عبد الباقي في برنامج مني الشاذلي

ومن المقرر أن يكون موعد عرض حلقة برنامج «معكم مني الشاذلي»، التي يستضيف فيها النجم أشرف عبد الباقي، وأبطال فيلم «مين يصدق»، مساء الخميس المقبل 12 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الـ 10 مساءً، عبر شاشة قناة «ON».

وتكون إعادة حلقة اشرف عبد الباقي في برنامج معكم منى الشاذلي يوم الجمعة في تمام الساعة الـ 11 مساءً بتوقيت مصر.

منى الشاذلي تروج لحلقة أشرف عبد الباقي

كما نشرت الإعلامية مني الشاذلي برومو حلقة أشرف عبد الباقي وأبطال مين يصدق عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت قائلة: «حلقة الخميس.. أشرف عبد الباقي وابنته وأبطال مين يصدق ضيوف معكم منى الشاذلي».

ومن أبرز ضيوف الحلقة بجانب الفنان أشرف عبد الباقي وابنته زينة: يوسف عمرا، وجيدا منصور، ومن المنتظر أن يكشف هؤلاء النجوم خلال الحلقة عن كواليس مشاركتهم وتحضيرهم للعمل.

برومو حلقة أشرف عبد الباقي مع منى الشاذلي

وخلال الحلقة، يناقش أشرف عبد الباقي، تجربته مع فيلم مين يصدق، الذي أخرجته ابنته ويُعرض حاليًا في السينمات، وأكد الفنان أنه شعر بمزيج من الفخر والتوتر عند عرض الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي، مشبهًا إحساسه بدور الزوج والأب معًا.

أما زينة، التي درست صناعة الأفلام في أمريكا، فقد وصفت تجربتها الأولى بأنها مغامرة مليئة بالتحديات، لكنها لم تتوقع ردود الأفعال الإيجابية الكبيرة التي تلقتها.

وأوضحت زينة أن الفيلم يعكس أفكار الجيل الجديد، حيث اعتمدت فيه على فريق من الشباب لإبراز رؤيتهم، وهو ما لاقى استحسانًا واسعًا من الجمهور.

في الجزء الثاني من الحلقة، ينضم بطلا الفيلم يوسف عمر وجايدا منصور، حيث يشاركان تجربتهما الأولى في عالم السينما.