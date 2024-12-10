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مشاهير العرب - الخميس المقبل.. أشرف عبد الباقي وأبطال «مين يصدق» ضيوف «معكم منى الشاذلي» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - الخميس المقبل.. أشرف عبد الباقي وأبطال «مين يصدق» ضيوف «معكم منى الشاذلي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الخميس المقبل.. أشرف عبد الباقي وأبطال «مين يصدق» ضيوف «معكم منى الشاذلي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:54 مساءً - أشرف عبد الباقي.. يحل الفنان أشرف عبد الباقي، وابنته المخرجة زينة، وأبطال فيلم «مين يصدق»، ضيوفًا على برنامج «معكم منى الشاذلي»، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على شاشة قناة «ON».

موعد عرض حلقة أشرف عبد الباقي في برنامج مني الشاذلي

ومن المقرر أن يكون موعد عرض حلقة برنامج «معكم مني الشاذلي»، التي يستضيف فيها النجم أشرف عبد الباقي، وأبطال فيلم «مين يصدق»، مساء الخميس المقبل 12 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الـ 10 مساءً، عبر شاشة قناة «ON».

وتكون إعادة حلقة اشرف عبد الباقي في برنامج معكم منى الشاذلي يوم الجمعة في تمام الساعة الـ 11 مساءً بتوقيت مصر.

أشرف عبد الباقي وأبطال مين يصدق مع منى الشاذلي

منى الشاذلي تروج لحلقة أشرف عبد الباقي

كما نشرت الإعلامية مني الشاذلي برومو حلقة أشرف عبد الباقي وأبطال مين يصدق عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت قائلة: «حلقة الخميس.. أشرف عبد الباقي وابنته وأبطال مين يصدق ضيوف معكم منى الشاذلي».

ومن أبرز ضيوف الحلقة بجانب الفنان أشرف عبد الباقي وابنته زينة: يوسف عمرا، وجيدا منصور، ومن المنتظر أن يكشف هؤلاء النجوم خلال الحلقة عن كواليس مشاركتهم وتحضيرهم للعمل.

أشرف عبد الباقي وأبطال مين يصدق مع منى الشاذلي

برومو حلقة أشرف عبد الباقي مع منى الشاذلي

وخلال الحلقة، يناقش أشرف عبد الباقي، تجربته مع فيلم مين يصدق، الذي أخرجته ابنته ويُعرض حاليًا في السينمات، وأكد الفنان أنه شعر بمزيج من الفخر والتوتر عند عرض الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي، مشبهًا إحساسه بدور الزوج والأب معًا.

أشرف عبد الباقي وأبطال مين يصدق مع منى الشاذلي

أما زينة، التي درست صناعة الأفلام في أمريكا، فقد وصفت تجربتها الأولى بأنها مغامرة مليئة بالتحديات، لكنها لم تتوقع ردود الأفعال الإيجابية الكبيرة التي تلقتها.

وأوضحت زينة أن الفيلم يعكس أفكار الجيل الجديد، حيث اعتمدت فيه على فريق من الشباب لإبراز رؤيتهم، وهو ما لاقى استحسانًا واسعًا من الجمهور.

أشرف عبد الباقي وابنته

في الجزء الثاني من الحلقة، ينضم بطلا الفيلم يوسف عمر وجايدا منصور، حيث يشاركان تجربتهما الأولى في عالم السينما.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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