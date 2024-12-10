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دار الكتب والوثائق تنظم سلسلة محاضرات لطالبات الأزهر - أخبار كلمتك

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دار الكتب والوثائق تنظم سلسلة محاضرات لطالبات الأزهر - أخبار كلمتك

دار الكتب والوثائق تنظم سلسلة محاضرات لطالبات الأزهر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:10 مساءً - استقبلت دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، زيارة من طالبات كلية الدراسات الإنسانية - جامعة الأزهر. 

 

استمعت الطالبات إلى عدة محاضرات علمية ألقاها نخبة من العاملين بدار الوثائق في موضوعات متنوعة كالتالي:

محاضرة قدمتها السيدة سحر معاذ حول "حجج أمراء وسلاطين في العصر المملوكي" وتناولت المحاضرة أهم الحجج الموجودة وتاريخها،

محاضرة قدمها محمد صلاح حول سجلات المحاكم الشرعية، محاضرة قدمتها الدكتورة نوريس سيف الدين حول ديوان الصحة، ومحاضرة قدمتها السيدة رانيا الشباهي حول ديوان المالية والشركات. 

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وتوجهت الطالبات بعد المحاضرة في زيارة لمركز الترميم بالدار وتفقدوا أقسامه المتنوعة للوقوف على مراحل التعامل مع الوثائق منذ لحظة استلامها مرورا بتعقيمها وعزلها حراريا ومعالجتها كيميائيا حتى مرحلة الترميم والتجليد.

 

ومن المقرر أن تستمر الزيارات والمحاضرات على مدار الشهر حيث يتم تقسيم الطلاب في المراحل المختلفة إلى مجموعات تتوالى في الاستفاده من المحاضرات المتنوعة والتعرف على دور دار الكتب والوثائق القومية في نشر المعرفة وحفظ وإتاحة التراث.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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