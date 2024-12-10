عاجل:الحو ثيين يعلنون تنفيذ عملية نوعية - أخبار كلمتك

عاجل:الحو ثيين يعلنون تنفيذ عملية نوعية - أخبار كلمتك

علي ناصر محمد في الأزهر الشريف لحضور مناقشة رسالة د/هزم - أخبار كلمتك

علي ناصر محمد في الأزهر الشريف لحضور مناقشة رسالة د/هزم - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يدمر الأسطول البحري السوري ويضرب قدراته الاستراتيجية - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يدمر الأسطول البحري السوري ويضرب قدراته الاستراتيجية - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - بينهم عريس.. مفاجآت بشأن ضحايا عقار العباسية المنهار (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - بينهم عريس.. مفاجآت بشأن ضحايا عقار العباسية المنهار (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - وفد إسرائيلي يزور مصر للوصول إلى تهدئة في غزة ومتابعة تدهور الأوضاع بالمنطقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - وفد إسرائيلي يزور مصر للوصول إلى تهدئة في غزة ومتابعة تدهور الأوضاع بالمنطقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - سعر الذهب في ختام تعاملات الثلاثاء.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - سعر الذهب في ختام تعاملات الثلاثاء.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: لا نقبل تدخلات خارجية تمس السيادة السورية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: لا نقبل تدخلات خارجية تمس السيادة السورية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: هناك توافق مع الدنمارك والنرويج بشأن قضايا المنطقة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: هناك توافق مع الدنمارك والنرويج بشأن قضايا المنطقة - أخبار كلمتك

إيمان العاصي: أختار أدواري بعناية بعد نجاح مسلسل برغم القانون - أخبار كلمتك

إيمان العاصي: أختار أدواري بعناية بعد نجاح مسلسل برغم القانون - أخبار كلمتك

لحظة وصول الرئيس السيسي إلى أيرلندا في ختام جولته الأوروبية (صور) - أخبار كلمتك

لحظة وصول الرئيس السيسي إلى أيرلندا في ختام جولته الأوروبية (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

السفير الكوري يزور بيت "الهراوي" بالأزهر ضمن خطة لإحيائه - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
السفير الكوري يزور بيت "الهراوي" بالأزهر ضمن خطة لإحيائه - أخبار كلمتك

السفير الكوري يزور بيت "الهراوي" بالأزهر ضمن خطة لإحيائه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:35 مساءً - في إطار الجهود الثنائية والمتبادلة بين وزارتي الثقافة والخارجية مع السفارات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة، قام صباح اليوم الثلاثاء وفد رفيع المستوى من سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة برئاسة السفير "كيم يونج هيون" والسيد "اوه سونج هو" المستشار الثقافي للسفارة، يرافقهم السفير أحمد فريد مساعد وزير الخارجية بزيارة رسمية لـبيت الهراوي الأثري بمنطقة الأزهر.

a2c6416d82.jpg
b1a2566d41.jpg
44c70b1c51.jpg

حيث كان في استقبالهم المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والفنية ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتورة رانيا عبد اللطيف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، حيث تفقد الوفد الطراز المعماري المميز للبيت، والذي تأسس عام 1731م، والذي ينسب إلى آخر ساكنيه الطبيب عبد الرحمن باشا الهراوي، والذي آلت إليه ملكية البيت عام 1881م.

7f7994f639.jpg
d4e8dbd46a.jpg

وقدم السطوحي عرضًا تفصيليًا لأعمال الترميم والإحياء والتي يحتاجها البيت لاستعادة حالته المتميزة كمركز ابداع، بعد ما تعرض لتدهور يهدد استخدامه بشكل عادي، مع مناقشة سبل التعاون.

ثم شاهد الضيوف عرض موسيقي قدمه طلبة وأساتذة بيت العود العربي الذي يشرف عليه الفنان العربي الكبير نصير شمة، وهو أول بيوت العود المتخصصة والذي خرج من داخل غرف بيت الهراوي العتيق عام 1998م، ليكون أول مركز متخصص وشامل لدراسة كل ما يتعلق بآلة العود.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الثلاثاء، واحتفاء خاص بالشيخ طه الفشني - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق