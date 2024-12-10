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مشاهير العرب - «ضحك وتشويق».. عمرو سلامة يروج لـ مسلسل «برستيج» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «ضحك وتشويق».. عمرو سلامة يروج لـ مسلسل «برستيج» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ضحك وتشويق».. عمرو سلامة يروج لـ مسلسل «برستيج» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:36 مساءً - روج المخرج عمرو سلامة، لـ مسلسل «برستيج» المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

وشارك عمرو سلامة صورة تجمعه بـ صناع العمل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلق: «مسلسل بريستيج، ورحلة من الإثارة، الضحك والتشويق، قريبًا».

برنامج كاستينج

وخلال الوقت الحالي، يعرض للمخرج عمرو سلامة، برنامج «كاستيج» عبر شاشة dmc.

برنامج كاستينج، هو مشروع الشركة المتحدة، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، لاكتشاف المواهب المصرية وتطويرها وتدريبها واختيار أنسب المواهب لبطولة مسلسل يسرد قصصا حقيقية.

وبعد الإعلان عن البرنامج قدم الآلاف من المواهب، وتم التدقيق واختيارهم بعناية بأكثر الطرق نزاهة وعدالة وتكافؤ فرص لاختيار الأنسب لأدوار المسلسل.

في وقت سابق، كشف عمرو سلامة، عن تفاصيل برنامج «كاستنج»، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «بدء تصوير كاستنج، مشروع الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب المصرية وتطويرها وتدريبها واختيار انسب المواهب لبطولة مسلسل يسرد قصص حقيقية».

وتابع عمرو سلامة عن تفاصيل اختيار المواهب في البرنامج: «بعد الإعلان عن البرنامج قدم الآلاف من المواهب تم التدقيق واختيارهم بعناية بأكثر الطرق نزاهة وعدالة وتكافؤ فرص لاختيار الأنسب لأدوار المسلسل».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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