مشاهير العرب - بدرية طلبة تكشف عن موعد ومكان عزاء زوجها مصطفى سالم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 06:05 مساءً - كشفت الفنانة بدرية طلبة عن موعد استقبال واجب العزاء في زوجها المخرج مصطفى سالم، وذلك بعد رحيله عن عالمنا خلال الساعات الماضية.

وكتبت بدرية طلبة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «العزاء غدا الإثنين، دار مناسبات المنارة الشاطبي شارع أبوقير».

تشييع جثمان زوج بدرية طلبة

وشيعت اليوم جنازة زوج الفنانة بدرية طلبة من مسقط رأسه في الإسكندرية، وذلك من مسجد العمري غرب الإسكندرية عقب صلاة الظهر، ليوارى الجثمان الثرى بمقابر العامود بمنطقة كرموز.

وفاة زوج بدرية طلبة

وأعلنت الفنانة بدرية طلبة، وفاة زوجها بالساعات الأولى من صباح يوم الأحد 8 ديسمبر، وذلك عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك».

وقالت بدرية طلبة: «أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله، وأنا برا مصر أول مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة».

وكانت الفنانة بدرية طلبة في رحلة إلى باريس، وعلى الفور قطعت الرحلة وعادت إلى مصر بعد علمها بوفاة زوجها، لتوديعه إلى مثواه الأخير.

وقالت الفنانة بدرية طلبة، في وقت سابق إن المخرج والمؤلف مصطفى سالم «أبو بناتها» هو من اكتشفها فنيا وقدمها للجمهور، وكان دائم الدعم والتوجيه لها لتصل إلى الشهرة الفنية التي تليق بها من وجهة نظرة.

من هو المخرج المسرحي مصطفى سالم زوج بدرية طلبة؟

- مصطفى سالم هو مخرج ومؤلف مسرحي.

- المخرج المسرحي مصطفى سالم هو زوج الفنانة بدرية طلبة.

- مصطفى سالم من المخرجين المسرحيين الذين شاركوا بالكثير من الأعمال الفنية.

- المخرج مصطفى سالم تزوج بدرية طلبة وهي في سن الـ 18 عاما.

- من أبرز أعمال المخرج مصطفى سالم «مسرحية عيال تجنن، برج الأبجدية الجزء الثاني، انا ومراتي ومونيكا، واللي عايز يجيني».

آخر رسالة من المخرج المسرحي مصطفى سالم قبل وفاته

يذكر أن المخرج المسرحي مصطفى سالم، كتب منذ يومين عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: «شكرًا للقائمين على مهرجان خشبة مسرح، بعد إطلاق اسمي على الدورة الثانية للمهرجان».