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هاني شنودة ينشر صورًا نادرة لفرقة المصريين احتفالا بذكرى تأسيسها - أخبار كلمتك

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هاني شنودة ينشر صورًا نادرة لفرقة المصريين احتفالا بذكرى تأسيسها - أخبار كلمتك

هاني شنودة ينشر صورًا نادرة لفرقة المصريين احتفالا بذكرى تأسيسها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 06:25 مساءً - احتفل الموسيقار هاني شنودة بذكرى تأسيس فرقة المصريين الموسيقية، حيث نشر عدد من الصور النادر لأعضاء الفرقة، وأخرى للحفلات الموسيقية التي أحيوها، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

 

فرقة المصريين الموسيقية 

 

وعلق هاني شنودة قائلا: “في نفس اليوم ده من سنة ١٩٧٧، بدأت رحلة موسيقية غيرت حياتنا للأبد..  من ٤٧ سنة بالظبط”.

وأضاف: “إحنا بنحتفل تقريبًا بخمس عقود من الصداقة والإبداع وروح الموسيقى إللي مش هتموت أبدًا، بنشارك معاكم شوية صور وذكريات للمصريين مع المصريين.. حاجة لذيذة جدا بالمناسبة ديه بنحضرلها وهنعلن عنها اليومين الجايين، تفتكروا ايه؟”.

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أعضاء فرقة المصريين

 

يذكر أن فرقة المصريين هي فرقة غنائية مصرية، كونها الموسيقي هاني شنودة عام 1977، وتوقف نشاطها عام 1988، تكونت الفرقة من عدد من الموسيقيين والمطربيين وهم، منى عزيز، وإيمان يونس، راندا، تحسين يلمظ، ممدوح قاسم، هاني الأزهري، خالد حمدي موسيقي وDOP وروائي (مؤلف روايه بورتريه)، عمر فتحي (الذي كان يعرف وقتها بعمر جوهر).

وكتب لهم كبار الشعراء، مثل صلاح جاهين، وعمر بطيشة، والرائع عبد الرحيم منصور، والفرقة كونها الفنان هاني شنودة في نهاية السبعينات إلا انها تفككت بوفاة كل من تحسين يلمظ وصلاح جاهين، وسفر كل من منى عزيز وايمان يونس، ومن أشهر أغاني الفريق أغنية ما تحسبوش يا بنات، وماشية السنيورة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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