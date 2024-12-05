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مشاهير العرب - «مختلف وفريش».. تامر حبيب يشيد بفيلم «مين يصدق» لـ زينة عبد الباقي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «مختلف وفريش».. تامر حبيب يشيد بفيلم «مين يصدق» لـ زينة عبد الباقي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «مختلف وفريش».. تامر حبيب يشيد بفيلم «مين يصدق» لـ زينة عبد الباقي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 03:34 مساءً - أشاد السيناريست تامر حبيب، بفيلم «مين يصدق» للمخرجة الشابة زينة عبد الباقي، والذي تم طرحه بدور السينما خلال الأيام الماضية.

وكتب تامر حبيب، منشورا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قال فيه: فيلم حقيقي ومختلف وصادق وفريش عاملاه بنوتة شاطرة وموهوبة وذوقها متربي كويس، اللي ربوا ذوقها كويس دول بقي صحابي وباحبهم قوي، أينعم شهادتي ممكن تكون مجروحة، بس بجد ماتفوتوش الفرجة على الفيلم، لأنه بجد مختلف ومهم، أنا فرحان بيكم بجد يا شباب».

فيلم مين يصدق

تفاصيل فيلم مين يصدق

وتدور أحداث فيلم مين يصدق حول «نادين» التي تعيش أزمة مع والديها نتيجة لعدم اهتمامهما بها، وتتعرف على شاب محتال يدعى "باسم"، يقدم لها نوعا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورا أخرى على المحك.

أبطال فيلم مين يصدق

ويشارك في فيلم مين يصدق، عددا من نجوم الفن، أبرزهم: شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، وشهد الفيلم ظهورا مميزا للنجم الكبير أشرف عبد الباقي، والفيلم من إخراج زينة عبد الباقي، وفكرة مصطفي عسكر وزينة عبد الباقي وحامد الشراب، وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفي خالد بهجت.

ويذكر أن فيلم مين يصدق، شهد عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، وسط حضور جماهيري ضخم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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