مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أحمد فهمي يكشف عن كواليس «تليجراف» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 06:21 مساءً - كشف الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن كواليس تصوير مسلسل «تليجراف» المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، ومن المتوقع أن يحقق نجاحا وسط منافسة قوية بين عدد كبير من الأعمال المشاركة بهذا الموسم.

وفي هذا السياق، شارك أحمد فهمي، عبر حسابه على «إنستجرام» لقطات تصوير مشاهد مسلسل «تليجراف»، معلقا قائلا: «تابعونا.. رمضان 2025.

ويشار إلى أن مسلسل «تليجراف»، يعتبر التعاون الأول بين أحمد فهمي والفنانة ميرنا نور الدين في رمضان 2025، ومن المتوقع أن يشهد نجاحا كبيرا.

آخر أعمال أحمد فهمي

ومن ناحية أخرى، يعيش أحمد فهمي حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يعرض له مسلسل «نقطة سودة» حاليا.

وتدور أحداث مسلسل «نقطة سودة» لـ أحمد فهمي في إطار تشويقي رومانسي، ويتكون من 15 حلقة، تأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

أبطال مسلسل «نقطة سودة»

يشارك في بطولة العمل، مجموعة من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، سوسن بدر، سارة سلامة، نضال الشافعي، أحمد خالد صالح، سماح أنور، هاجر أحمد، هدى الإتربي، أحمد بدير، أحمد مجدي، أشرف عبد الغفور، ومازن عبد الناصر، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.