بجوائز تصل لـ 6 آلاف دولار، ترينالي مصر للجرافيك يعود بعد 22 عاما من التوقف (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:25 مساءً - أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن إقامة ترينالي مصر الدولي لفن الجرافيك بدورته السادسة، وذلك في شهر أبريل 2025 تحت عنوان "التواصل وجسر الحواجز"، بعد توقف دام 22 عاما.

ترينالي مصر الدولي لفن الجرافيك

وتدور الدورة السادسة من ترينالي مصر الدولي حول أحد أهم الأهداف الأساسية للفن وهو خلق أرضية مشتركة للتفاعل الفني والثقافي وتشجيع الحوار بين الفنانين من خلفيات ثقافية.

اللجنة العليا لإقامة ترينالي مصر الدولي

وتتُشكل اللجنة العليا لإقامة ترينالي مصر الدولي للجرافيك في دورته السادسة برئاسة الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية وعضوية كلا من الدكتور مجدي عبدالعزيز البيلي والدكتورة عزة محمد أبوالسعود والدكتور صلاح المليجي والدكتور حمدي أبو المعاطي والدكتور هاني الأشقر القوميسير المساعد والدكتور وائل عبد الصبور القوميسير العام.

معرض ترينالي مصر الدولي

انطلقت أولى دورات المعرض في العام 1993 على يد الدكتور أحمد نوار رئيس القطاع حينئذ، بمشاركة 412 فنانا من 73 دولي، بينما أقيمت آخر دورة والخامسة في العام 2006 وشارك بها 728 فنانا من 74 دولة.

القواعد العامة المنظمة للترينالي الدولى

1. ألا يكون العمل الفني المقدم سبق عرضه في أي حدث فني عالمي سابق أو حصل على جوائز فنية سابقة

2. تقديم نموذج من الفنان يعلن ملكيته للعمل الفني وأصالته

3. اختيار الأعمال الفنية المقبولة والفائزة من قبل لجان مكونة من خبراء فنون الطبعة الفنية والفنانين والنقاد الوطنيين والدوليين وقراراتها نهائية

4. يجوز لكل فنان تقديم عملين من أعماله

جوائز الدورة السادسة من ترينالي مصر الدولي لفن الجرافيك

1. الجائزة الأولى: ما يعادل 3000 دولار أمريكي بالعملة المصري

2. الجائزة الثانية: ما يعادل 2000 دولار أمريكي بالعملة المصرية

3. الجائزة الثالثة: ما يعادل 1000 دولار أمريكي بالعملة المصرية

4. يتم منح (10) عشرة شهادات تقدير من لجنة التحكيم

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