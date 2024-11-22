مشاهير العرب - صبري فواز: «مهرجان القاهرة السينمائي هو الأهم والأقوى في الوطن العربي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:36 مساءً - قال الفنان صبري فواز إن مهرجان القاهرة السينمائي هو الأهم والأقوى في الوطن العربي، وهو ما جعله يترك الاحتفال بعيد ميلاده، لحضور حفل ختام المهرجان اليوم.

اكتساب خبرات والتعلم من الثقافات

وأكد الفنان صبري فواز، أن مهرجان القاهرة السينمائي هو الأهم والأقوى في الوطن العربي، وهو ما جعله يترك الاحتفال بعيد ميلاده، لحضور حفل ختام المهرجان اليوم.

وأضاف صبري فواز، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي أن هناك العديد من الشخصيات التي يتمني تقديمها، ومن أهمها عمل لذوي القدرات الخاصة حيث يتمتعون بقدرات خاصة وذكاء شديد.