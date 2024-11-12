مشاهير العرب - ليوناردو دي كابريو.. قبطان السفينة تيتانك يحتفل بعيد ميلاده الخمسين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 06:05 مساءً - احتفل النجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو، أمس الاثنين، بعيد ميلاده الـ 50، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم هوليوود الذين حرصوا على تهنئته بهذه المناسبة، إذ اختار بعضهم نشر صورًا برفقته وكتابة كلمات مُعايدة عليها، وآخرون اجتمعوا معه في حفل عشاء، تواجد فيه عدد كبير من الفنانين منهم روبرت دي نيرو، إينيس دي رامون، المخرج ستيفن سبيلرج وزوجته كيت كابشو، وغيرهم من النجوم.

عيد ميلاد ليوناردو دي كابريو

واستمتع الضيوف بعشاء مميز معليوناردو دي كابريو وعائلته قبل بدء الحفل الرسمي الذي تخللته رقصات استمرت حتى ساعات الصباح.

ووفقًا لمصادر حصرية لمجلة PEOPLE، كانت أجواء الحفل مرحة وودية، وظهر دي كابريو سعيدًا بمشاركة لحظات هذه المناسبة مع أصدقائه ومعانقة الجميع، وعبّر عن فرحته الكبيرة بالمناسبة.

كما حضر براد بيت، الحفل برفقه صديقته إينيس دي رامون، متواجدًا في الفناء الأمامي للحفل، حيث استمتع بالتواصل مع الحضور. في حين انشغل جيمي فوكس وتود فيليبس في جلسات استماع موسيقية خاصة، أضفت طابعًا مميزًا على أجواء الاحتفال.

ويعد ليوناردو دي كابريو أحد أهم وأشهر وأنجح الممثلين العالمين، إذ خاض رحلة سينمائية طويلة نجح خلالها في إبراز موهبته بأعمال عديدة، بالإضافة إلى أنه يمتلك العديد من الصفات التي ساعدت على جذب الجمهور إليه وأهمها «الكاريزما أو الموهبة».

ليوناردو دي كابريووفيلم تايتنك

كانت بطولة فيلم تايتنك للنجم ليوناردو دي كابريو، هي انطلاقته نحو البطولة والنجومية، حيث تعتبر قصة فيلم تيتانك، أحد أعظم القصص الرومانسية على مر العصور، وتمكن ليوناردو دي كابريو من تحقيق اسطورته وشهرته من خلال هذا الفيلم، إذ لعب خلاله دور جاك داوسون، الذي ضحى بحياته من أجل حبيبته بعد غرق المركب الشهير «تيتانيك».

ودارت قصة الفيلم حول روز التي تسترجع ذكريات رحلتها على متن السفينة (تيتانيك) في أولى رحلاتها عبر المحيط الأطلنطي عام 1912، وخضوعها في ذلك الوقت لتحكمات أسرتها التي دبرت لها زيجة من رجل ثري يدعى (كال)، ووقوعها في حب الرسام الفقير (جاك) الباحث عن فرصة جديدة في أمريكا، وما حدث للرحلة التي تحولت إلى كارثة إنسانية مروعة.