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ندوة عن تطورات الوضع في المنطقة إقليميًا ودوليًا على طاولة الأعلى للثقافة - أخبار كلمتك

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ندوة عن تطورات الوضع في المنطقة إقليميًا ودوليًا على طاولة الأعلى للثقافة - أخبار كلمتك

ندوة عن تطورات الوضع في المنطقة إقليميًا ودوليًا على طاولة الأعلى للثقافة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 05:49 مساءً - يدشن الدكتور أسامة طلعت الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والدكتور محمد أحمد مرسي مقرر لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية  حلقة نقاشية بعنوان "الرؤية السياسية والاقتصادية لتطورات الوضع في المنطقة إقليميًا ودوليًا"، والتي تنظمها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، وذلك غدا الأربعاء في تمام السادسة مساء بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة.
يدير الندوة الدكتور جمال زهران العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة قناة السويس، عضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، ويتحدث فيها الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور عثمان أحمد عثمان أستاذ الاقتصاد السياسي بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة، وعضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية والدكتور نجاح الريس أستاذ العلوم السياسية، عميد كلية السياسية والاقتصاد بجامعة بني سويف.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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