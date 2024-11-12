التنمية الثقافية تعلن بدء التقدم للدورة 29 لسيمبوزيوم أسوان للنحت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 05:32 مساءً - يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، في تلقى طلبات فناني النحت على الجرانيت المصريين والأجانب للاشتراك بالدورة الـ 29 والجديدة لسيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، والذي يقام خلال الفترة بين 14 يناير إلى 22 فبراير 2025 القادم

حيث يتم تقديم الطلبات في الفترة من ١٣ الى ٣٠ نوفمبر الجاري من خلال استمارة التقدم من هنـا وعبر البريد الإلكتروني: ( [email protected] ) أو تسلم الطلبات باليد بمقر صندوق التنمية الثقافية، بساحة دار الأوبرا بالجزيرة.

على أن يلتزم الفنان المشارك بتقديم مجسم لفكرة العمل، على ألا يقل أكبر ضلع عن 25 سم، وبأي خامة مناسبة، حيث يكون حجم العمل عند تنفيذه لا يزيد على ( 2 ) متر مكعب.

كما يتم تقديم سيرة ذاتية وصور لثلاثة اعمال سابقة، صورة الرقم القومي، صورة شخصية حديثة.

جدير بالذكر أن السيمبوزيوم يقيم ورشة لشباب النحاتين المصريين مصاحبة لفعاليات الدورة الجديدة على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة من السمبوزيوم، بحيث يكون حجم العمل لفنان الورشة لا يزيد على ( ١ ) متر مكعب.

وسوف يتم إعلان اسماء المشاركين خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر ٢٠٢٤.

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