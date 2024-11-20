تباين أداء المؤشرات الخليجية بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

تباين أداء المؤشرات الخليجية بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

حزب الله يبث مشاهد من استهداف مقر قيادة لواء جولاني في عكا - أخبار كلمتك

حزب الله يبث مشاهد من استهداف مقر قيادة لواء جولاني في عكا - أخبار كلمتك

ليفربول ينافس نيوكاسل على ضم بديل محمد صلاح - أخبار كلمتك

ليفربول ينافس نيوكاسل على ضم بديل محمد صلاح - أخبار كلمتك

إسلام الشاطر عن فوز منتخب الشباب على ليبيا: المطلوب لم يتحقق بعد - أخبار كلمتك

إسلام الشاطر عن فوز منتخب الشباب على ليبيا: المطلوب لم يتحقق بعد - أخبار كلمتك

عاجل:تصريح جديد صادر عن الشرعية - أخبار كلمتك

عاجل:تصريح جديد صادر عن الشرعية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - انتصار: لم أحضن والدتي بشكل كافٍ وأشعر بالندم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - انتصار: لم أحضن والدتي بشكل كافٍ وأشعر بالندم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. مدير تصوير مسلسل «نقطة سودة» يوجه رسالة لأبطال العمل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. مدير تصوير مسلسل «نقطة سودة» يوجه رسالة لأبطال العمل - أخبار كلمتك

ليلى علوي وإلهام شاهين على السجادة الحمراء للفيلم السوري"سلمى" بمهرجان القاهرة (صور) - أخبار كلمتك

ليلى علوي وإلهام شاهين على السجادة الحمراء للفيلم السوري"سلمى" بمهرجان القاهرة (صور) - أخبار كلمتك

الفنانة ياسمين صبري تتعرض لإصابة قوية - أخبار كلمتك

الفنانة ياسمين صبري تتعرض لإصابة قوية - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

ليلى علوي وإلهام شاهين على السجادة الحمراء للفيلم السوري"سلمى" بمهرجان القاهرة (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ليلى علوي وإلهام شاهين على السجادة الحمراء للفيلم السوري"سلمى" بمهرجان القاهرة (صور) - أخبار كلمتك

ليلى علوي وإلهام شاهين على السجادة الحمراء للفيلم السوري"سلمى" بمهرجان القاهرة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:41 مساءً - حرصت الفنانة ليلى علوي والفنانة إلهام شاهين على حضور السجادة الحمراء للفيلم السوري “سلمى” والذي يعرض ضمن مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي، وحرصت الفنانتان على التقاط الصور التذكارية بمفردهن ومع بعضهن البعض. 

0fcc45d832.jpg
02b7fd3b98.jpg
5e604ccbe7.jpg
1406da9dde.jpg
4d6309f322.jpg
a40d577155.jpg
c029bb7bce.jpg
e8443e1408.jpg

كما توافد عدد من المهتمين بالسينما لمشاهدة الفيلم منهم جايدا منصور وحنان مفيد فوزي.

363d2c108c.jpg
97e3683248.jpg
94740cbf38.jpg
2c3fdd0b65.jpg
7ac4464ce7.jpg
0b465cfa96.jpg
51c1c931c1.jpg
58f8ad0b96.jpg
bc2e550640.jpg
06d376b0e3.jpg

نجوم سلمى يتوافدون على السجادة الحمراء 

وتوافد منذ قليل أبطال وصناع الفيلم السوري سلمى وفي مقدمتهم الفنانة السورية سولاف فواخرجي، على السجادة الحمراء، التي تسبق عرض الفيلم، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

وحرص الأبطال على التقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء، كما حرصت على الحضور الإعلامية بوسي شلبي والفنان مروان مسلم. 

فيلم سلمى 

فيلم سلمى من إخراج جود سعيد وبطولة سولاف فواخرجي، وهو مأخوذ من قصة حقيقية، وتدور أحداثه  حول "سلمى" التي تحاول أن تجد حلًا لمشاكلها بعد اختفاء زوجها.

مهرجان القاهرة السينمائي

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

بأصوات عانقت السماء، خريطة التلاوات المجودة اليوم الأربعاء بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق