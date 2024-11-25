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عمرو وهبة وزوجته سلمى في ضيافة "صاحبة السعادة" الليلة - أخبار كلمتك

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عمرو وهبة وزوجته سلمى في ضيافة "صاحبة السعادة" الليلة - أخبار كلمتك

عمرو وهبة وزوجته سلمى في ضيافة "صاحبة السعادة" الليلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - يستضيف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc"، اليوم الإثنين، الفنان عمرو وهبة وزوجته سلمي، في حديث خاص عن الفن والحياة.

وفي حلقة الثلاثاء من "صاحبة السعادة"، تقدم إسعاد يونس حلقة خاصة عن محافظة "دمياط" عبر عدد من الفقرات، حيث تستضيف كل من عزة العراقي ويوسف العراقي وحمدي شبانة في فقرة "الأثاث" ومنى وصفي ومنى عبد الله في فقرة "الصناعات اليدوية"، وكذلك عبد المنعم قتيلو في فقرة "جبن قتيلو" وسيد بلبول في فقرة "فطير وحلويات"، بالإضافة إلى فقرة فنية مع الفنان الشعبي سعد الصياد والطبال مصطفي الشهابي.

 

برنامج صاحبة السعادة 

 

"صاحبة السعادة" يذاع يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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