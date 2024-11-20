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مشاهير العرب - اليوم.. دور العرض تستقبل فيلم «الفستان الأبيض» لـ ياسمين رئيس - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - اليوم.. دور العرض تستقبل فيلم «الفستان الأبيض» لـ ياسمين رئيس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. دور العرض تستقبل فيلم «الفستان الأبيض» لـ ياسمين رئيس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:18 مساءً - تستقبل دور العرض، اليوم الأربعاء، فيلم «الفستان الأبيض» بطولة ياسمين رئيس، وذلك بعد عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي الدورة الـ 45.

تفاصيل فيلم الفستان الأبيض

وتدور قصة فيلم «الفستان الأبيض»، حول فقدان «وردة» لفستان زفافها قبل يوم واحد من الفرح، ما أدى إلى قيامها برحلة في أنحاء القاهرة للبحث عن فستان بديل، تجبرها هذه الرحلة على اكتشاف وفهم أوسع لعلاقتها بالمدينة وبنفسها.

فيلم الفستان الأبيض لـ ياسمين رئيس

أبطال فيلم الفستان الأبيض

يشارك في بطولة فيلم الفستان الأبيض، عدد من النجوم أبرزهم: ياسمين رئيس، أسماء جلال، لبنى ونس، أروى جودة، أنجي أبو السعود ميمي جمال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.

فيلم الفستان الأبيض ياسمين رئيس

الأغنية الرسمية لـ فيلم الفستان الأبيض

وطرحت الشركة المنتجة لـ فيلم «الفستان الأبيض» الأغنية الرسمية للعمل بعنوان «عقبالكوا»، من غناء بوسي، والذي من المقرر أن يبدأ عرضه غدا الأربعاء بدور السينما.

أغنية «عقبالكوا» من كلمات عليم، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع فواصل موسيقية اماديو.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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