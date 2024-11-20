مشاهير العرب - فريدة سيف النصر تهاجم حسن الهلالي بعد ظهوره في مهرجان القاهرة السينمائي 45 «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:43 مساءً - كشفت الفنانة فريدة سيف النصر، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن استيائها من تصريحات الفنان حسن الهلالي على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 خلال الساعات القليلة الماضية، والتي أثار من خلالها حالة من الجدل.

وردت فريدة سيف النصر، عبر حسابها على «فيسبوك» على الفنان حسن الهلالي، قائلة: «سيادة النائب العام بلطجة في محفل دولي تبع الدولة المصرية، اللي حصل من الممثل الهلالي في مهرجان القاهرة وعالريد كاربيت، شيء بلا شك مأجور جدا مهما حاول أي حد ينفي».

وأضافت: «أنت في الفيديوهات بتقول في العزاء مارضيش يبوسك.. يبوس مين وفين؟ إنت أصلا مركب أسلاك شائكة علي وشك.. هو في إيه بالظبط ياحظك إني ماكنتش هناك. وبعدين تروح المهرجان تعمل الحبة دوول إيه دخل العزاء في المهرجان المفروض إنت ذكي والباقي أغبياء وتاني بكام.. ماشي».

وتابعت: «نختصمك عند النائب العام إنت قليت الأدب على رئيس مهرجان القاهرة الدولي أولا ودي كارثة.. مكان عمل.. وثانيا النجم الخلوق.. حسين بك فهمي. وواضح الجهه اللي زقاك جدا.. وعنه نرجو من السيد المحترم النائب العام عقاب رادع. ومن نقيبنا المحترم التصرف العاجل».

وأردفت: «بلا قلة قيمة، وشرشحة، والصوت العالي مش عندنا الكلام ده ولا بياكل، وفي مهرجان دولي كمان وكل ده علشان الحلو عايز يتباس، ومن ٱمن العقاب أساء الادب.. .بلا قلة تقدير وبلطجة.. ده تصرف تحت بند بلطجهة في مكان عام وفيه فنانين وصحافيين أجانب بتصدر إيه ياهلالي للخارج الناس تخاف تيجي عندنا لاااا خاف إنت وخاف بجد.. و تاني بكام.. .أنا غضبانة جدا.. واتقي شر الحليم».

انفعال حسن الهلالي في مهرجان القاهرة السينمائي

وكان الفنان حسن الهلالي، الشهير بـ «شنبو»، انفعل أثناء تواجده في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مما أدى إلى محاولة الأمن لطرده من المهرجان بسبب إثارته الجدل بحديثه عن النجم حسين فهمي.

وقال حسن الهلالي، في فيديو، تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي: «بتتجاهلوني ليه حرام عليكم، أنا فنان معروف وشنبي ده تاريخ، بنشط بيه السياحة بروح الأهرامات وأنشط السياحة، أنا جيت المهرجان أسلم على أستاذ حسين فهمي وأقوله إني روحت أعزيه في أخوه ولف وشه الناحية التانية، بتعاملوني كده ليه حرام عليكم أنا راجل نجم معروف أنا مش من الشارع».

فريدة سيف النصر عن رمضان 2025

وفي وقت سابق، حسمت فريدة سيف النصر، الجدل حول مشاركتها بموسم رمضان 2025، وذلك بعد استبعادها من المشاركة في الجزء الثاني لمسلسل العتاولة.

وردت فريدة سيف النصر، عبر حسابها على «فيسبوك» على أنباء مشاركتها، قائلة: «للي بيسألوني عن رمضان يحيينا ويحييكم ربنا، أنا الحقيقة مرتبكة نفسيا بسبب الأحداث في لبنان وغزة، ولبنان بالذات أصحابنا في آخر عمل وعشرة وأنا العشرة بتقتلني، ولأنه بلا أسباب دائما يحاربوه».