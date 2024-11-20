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أحمد عز يشيد بمبادرة ساندرا نشأت وقناة مدرستنا "5 seconds" - أخبار كلمتك

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أحمد عز يشيد بمبادرة ساندرا نشأت وقناة مدرستنا "5 seconds" - أخبار كلمتك

أحمد عز يشيد بمبادرة ساندرا نشأت وقناة مدرستنا "5 seconds" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:33 مساءً - أشاد الفنان أحمد عز بمبادرة المخرجة ساندرا نشأت بالتعاون مع قناة مدرستنا " 5 seconds".

وقال أحمد عز في تصريحات لقناة مدرستنا:" فخور جدا بأفلام المخرجة ساندرا نشأت مع قناة مدرستنا لأنها تقدم محتوى فني راقيا جدا ويلامس المشاعر بشكل جميل".

واستطرد أحمد عز قائلا:" الأهم أن المبادرة تجمع بين التربية والترفيه، وتزرع قيما ثقافية مهمة في الطلاب".

شاركت قناة مدرستنا في عرض عدد من أفلام في المدرسة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بحضور ساندرا نشأت وأحمد عز.

مشروع "5 seconds"  انطلق تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة مدرستنا، وذلك تحت شعار "في المدرسة إنت اللي هتختار".

مشروع "5 seconds" تأليف ورشة عمل فنية بقيادة رفيق مرقص، مدير تصوير أحمد عبد الغزيز، مهندس صوت ومكساج رحيم سامح، المنتج الفني سامح شاهين، مدير إدارة الإنتاج أحمد السيد، إنتاج سكاي مصر.

ويشارك في العروض الطفل سليم نجل المخرجة ساندرا نشأت، الطفلة "تالا" ابنة الفنانة كارول سماحة ورجل الأعمال دكتور وليد مصطفى.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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