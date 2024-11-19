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مشاهير العرب - القاهرة السينمائي يعلن أسماء الفائزين بجوائز «جيل المستقبل» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - القاهرة السينمائي يعلن أسماء الفائزين بجوائز «جيل المستقبل» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - القاهرة السينمائي يعلن أسماء الفائزين بجوائز «جيل المستقبل» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:02 مساءً - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 45، عن أسماء الفائزين بجوائز «جيل المستقبل» التي تم استحداثها هذا العام، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID).

وتهدف تلك الجوائز لـ دعم مهرجان القاهرة السينمائي واكتشاف شباب سينمائيين جدد بالتعاون مع فيلم فيرديكت، والفائزين هم:

- المخرج هاني خليفة مخرج فيلم «رحلة 404 بطولة منى زكي الذي مثل مصر في الأوسكار لعام 2024.

- المخرجة نهى عادل مخرجة فيلم «دخل الربيع يضحك» وهو العمل الأول في مسيرتها الإخراجية والذي يعرض ضمن فعاليات المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي.

- الفنانة الأردنية ركين سعد عن فيلمها «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» الذي شارك في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2024، كما يعرض لها حلقتين من مسلسل «موعد مع الماضي» من إنتاج نتفليكس ضمن فعاليات الدورة الحالية لمهرجان القاهرة السينمائي.

- الناقد السعودي أحمد العياد وهو أحد أنشط النقاد العرب من خلال مقالاته في الجرائد والمجلات المختلفة.

كما تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وانطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 يوم الأربعاء الماضي داخل دار الأوبرا، ومن المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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