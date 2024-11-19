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أبطال فيلمي "قنطرة" و"أنا مش أنا" على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

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أبطال فيلمي "قنطرة" و"أنا مش أنا" على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبطال فيلمي "قنطرة" و"أنا مش أنا" على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:01 مساءً - توافد منذ قليل أبطال وصناع الفيلم التونسي “قنطرة” وأبطال الفيلم المغربي “أنا مش أنا” على السجادة الحمراء، التي تسبق عرض الفيلم، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

الفيلم التونسي قنطرة

وحرص عدد من عشاق السينما على حضور فيلم قنطرة في مقدمتهم المخرج أمجد أبو العلاء. 

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الفيلم المغربي أنا مش أنا 

كما حرص أبطال الفيلم المغربي أنا مش أنا على التقاط الصور التذكارية وحضر عدد من نجوم المغرب في مقدمتهم نجم النادي الأهلي أشرف داري ونجم بيراميدز محمد الشيبي.

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ويجمع فيلم أنا مش أنا نخبة من نجوم السينما المغربية، من بينهم عزيز داداس ومجدولين الإدريسي، ودنيا بوطازوت، وسكينة درابيل، ووِصال بيريز، والفيلم من تأليف وإخراج هشام الجباري، وهو عمل كوميدي

مهرجان القاهرة السينمائي

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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