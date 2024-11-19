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مشاهير العرب - 462 جنيها.. فيلم «ولاد رزق3 يحقق إيرادات ضعيفة بدور العرض - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - 462 جنيها.. فيلم «ولاد رزق3 يحقق إيرادات ضعيفة بدور العرض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 462 جنيها.. فيلم «ولاد رزق3 يحقق إيرادات ضعيفة بدور العرض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:20 مساءً - حقق فيلم «ولاد رزق3 بطولة النجم أحمد عز، إيرادات ضعيفة خلال عرضه بدور العرض أمس الإثنين 18 نوفمبر 2024.

إيرادات فيلم ولاد رزق 3

واكتفى فيلم ولاد رزق 3، أمس الإثنين، بإيرادات بلغت حوالي 462 جنيهًا فقط، وهو ما يجعله مهددًا بالسحب من دور السينما خلال الأيام المقبلة.

فيلم ولاد رزق 3

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 حول عودة شبح الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، بعد أن اتخذوا عهدًا بألا يعودوا لتلك الممارسات مرة أخرى.

كريم قاسم في فيلم ولاد رزق 3

أبطال فيلم ولاد رزق 3

يضم فيلم ولاد رزق 3، في بطولته عدد كبير من الفنانين، وهم: أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد ممدوح، علي صبحي، نسرين أمين، بالإضافة إلى ظهور بعض ضيوف الشرف منهم: إياد نصار، كريم عبد العزيز، والفيلم من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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