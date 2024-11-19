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مشاهير العرب - «فهد البطل» يجمع ميرنا نور الدين وأحمد العوضي في رمضان 2025 (تفاصيل) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «فهد البطل» يجمع ميرنا نور الدين وأحمد العوضي في رمضان 2025 (تفاصيل) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «فهد البطل» يجمع ميرنا نور الدين وأحمد العوضي في رمضان 2025 (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:04 مساءً - تشارك الفنانة ميرنا نور الدين، في بطولة مسلسل «فهد البطل» بالمشاركة مع النجم أحمد العوضي، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وتجسد ميرنا نور الدين، خلال أحداث العمل فتاة تدعى كناريا، تجمعها العديد من المواقف مع أحمد العوضي خلال العمل.

مسلسل فهد البطل

ويعد هذا التعاون بين ميرنا نور الدين مع أحمد العوضى، هو الثالث، حيث قدما سويا مسلسل «حكايات بنات» الجزء الرابع، وشارك فى بطولة المسلسل كلا من: هند عبد الحليم، وهاجر أحمد، وأسماء جلال، وآخرون، والمسلسل من إخراج مصطفى أبو سيف.

كما تعاونت ميرنا نور الدين مع أحمد العوضى، فى مسلسل «الحصان الأسود»، والذى عرض فى رمضان 2017، بطولة النجم أحمد السقا، وشارك فى بطولة المسلسل كل من: ياسمين صبرى، وشيرى عادل، وصبرى فواز، وآخرون، والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل فهد البطل

تدور أحداث مسلسل فهد البطل، حول رجل يأتي من الصعيد ويواجه تحديات كبيرة بعد دخوله السجن وخروجه منه.

والعمل مكون من 30 حلقة، ويقدم أحداثًا في إطار صعيدي شعبي، مع تسليط الضوء علي حياة البطل وصراعاته في هذا السياق.

ويشارك في بطولة العمل بجانب ميرنا نور الدين وأحمد العوضى، عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد عبد العزيز، ولوسى، وكارولين عزمى، وعصام السقا، ويارا السكرى، وصفاء الطوخى، وصفوة، وعزت زين، وأحمد ماجد، ومجدى بدر، وآخرون.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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