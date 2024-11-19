مشاهير العرب - نضال الشافعي يواصل الترويج لـ «نقطة سوده» بهذه الطريقة | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:04 مساءً - يواصل الفنان نضال الشافعي، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» الترويج لمسلسل نقطة سودة الذي يعاون به مع الفنان أحمد فهمي والنجمة ناهد السباعي، والذي يعرض له من خلال شاشة MBC في الوقت الحالي.

وشارك نضال الشافعي، عبر حسابه على «إنستجرام» صورة من مشاهد مسلسل نقطة سوده، وعلق عليها قائلا: «منال هي أول مسمار في نعش عائلة السيوفي».

تفاصيل مسلسل نقطة سودة

وتدور أحداث مسلسل نقطة سودة، في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، ويعد المسلسل هو العمل الفني الثاني الذي يجمع أحمد فهمي وناهد السباعي، بعد تعاونهما سويًا في فيلم "اللعبة أمريكاني"، الذي تم عرضه عام 2019، للمخرج مصطفى أبو سيف، وشارك معهما مجموعة من الفنانين منهم شيماء سيف، أحمد الشامي، عارفة عبد الرسول، انتصار، علاء زينهم، أيمن القيسوني، محمد السويسي، هبة الإمام.

أبطال مسلسل نقطة سوده

مسلسل «نقطة سودة» من بطولة أحمد فهمي، وناهد السباعي إلى جانب عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، وهو من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.