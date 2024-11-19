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مشاهير العرب - نضال الشافعي يواصل الترويج لـ «نقطة سوده» بهذه الطريقة | صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - نضال الشافعي يواصل الترويج لـ «نقطة سوده» بهذه الطريقة | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نضال الشافعي يواصل الترويج لـ «نقطة سوده» بهذه الطريقة | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:04 مساءً - يواصل الفنان نضال الشافعي، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» الترويج لمسلسل نقطة سودة الذي يعاون به مع الفنان أحمد فهمي والنجمة ناهد السباعي، والذي يعرض له من خلال شاشة MBC في الوقت الحالي.

وشارك نضال الشافعي، عبر حسابه على «إنستجرام» صورة من مشاهد مسلسل نقطة سوده، وعلق عليها قائلا: «منال هي أول مسمار في نعش عائلة السيوفي».

تفاصيل مسلسل نقطة سودة

وتدور أحداث مسلسل نقطة سودة، في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، ويعد المسلسل هو العمل الفني الثاني الذي يجمع أحمد فهمي وناهد السباعي، بعد تعاونهما سويًا في فيلم "اللعبة أمريكاني"، الذي تم عرضه عام 2019، للمخرج مصطفى أبو سيف، وشارك معهما مجموعة من الفنانين منهم شيماء سيف، أحمد الشامي، عارفة عبد الرسول، انتصار، علاء زينهم، أيمن القيسوني، محمد السويسي، هبة الإمام.

أبطال مسلسل نقطة سوده

مسلسل «نقطة سودة» من بطولة أحمد فهمي، وناهد السباعي إلى جانب عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، وهو من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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