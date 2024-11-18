مشاهير العرب - منى زكي وأحمد حلمي.. ثنائي اشتركا في تاريخ الميلاد وجمعهما الفن والزواج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 04:06 مساءً - يصادف اليوم الإثنين، 18 نوفمبر، عيد ميلاد الثنائي الأشهر بالسينما المصرية في الوقت الحالي منى زكي، وأحمد حلمي، فلم يكن حب الفن وحده الذي جمعهما، بل إن علاقتهما القائمة على الحب والاحترام طوال فترة زواجهما، جعلتهما محط أنظار وإعجاب الجمهور.

ومما أثار إعجاب الجمهور، أن النجمين أحمد حلمي ومنى زكي، يصادف عيد ميلادهما نفس اليوم 18 نوفمبر، وهو ما يؤكد أن هناك أمورا قدرية مشتركة بينهما، بجانب حبهما للفن، وتكليل حبهما بالزواج.

قصة حب منى زكي وأحمد حلمي

بدأت علاقة أحمد حلمي ومنى زكي، قبل 25 عامًا، حين كانا يستعدان لتقديم عمل مسرحي سويًا، إلا أن منى زكي انسحبت لخلافات مع شركة الإنتاج، ليكتشف أحمد حلمي أنه كان لا يعرف رقم هاتفها طوال فترة عملهما سويا.

وتعاون الثنائي في البداية في فيلمي «عمر 2000 و«ليه خلتني أحبك»، ومع إعلان خطبتهما ثم زواجهما عام 2002، اتخذ كل منهما مساراً فنياً مستقلاً، وظل تقديمهما لفيلم من ببطولتهما مشروعاً مؤجلاً حتى الآن، على الرغم من اشتراكهما في بطولة مسلسل إذاعي عام 2017 حمل عنوان «شطة هندي».

حقق كل من أحمد حلمي ومنى زكي نجاحات كبيرة منفصلة في السينما والتليفزيون، حيث أصبحت أفلام حلمي علامة بارزة في السينما المصرية، وتحول إلى نجم شباك محبوب، فيما قدمت منى أدوارًا تميزت بأداء تمثيلي فريد، وأصبحت واحدة من أكثر النجمات تأثيرًا في الدراما المصرية.

توج زواج أحمد حلمي ومنى زكي بثلاثة أبناء، هم: لي لي وسليم ويونس، ويعد كل منهما داعمًا رئيسيًا للآخر خلال مسيرتهما الفنية، ما يعكس شراكة متينة تجمعهما، ليست على الشاشة فقط، بل في الحياة كذلك.