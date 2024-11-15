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مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء شقيق الفنان الراحل خالد صالح (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء شقيق الفنان الراحل خالد صالح (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء شقيق الفنان الراحل خالد صالح (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 09:17 مساءً - أعلن الفنان أحمد خالد صالح، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، استقبال عزاء عمه وشقيق الفنان خالد صالح، غدا السبت الموافق لـ 16 نوفمبر، وذلك بعد رحيله عن عالمنا اليوم الجمعة.

وكتب أحمد خالد صالح، معلنا موعد عزاء عمه، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، إن شاء الله عزاء المغفور له عمى محمود سيد صالح، في مسجد عمر مكرم، غدا السبت الموافق لـ 16 نوفمبر عقب صلاة المغرب، وكامل تقديرنا واحترامنا للصحفيين، أن الحضور مقتصر على تقديم واجب العزاء فقط».

موعد ومكان عزاء شقيق خالد صالح

وفاة شقيق خالد صالح

وشيعت جنازة شقيق الفنان خالد صالح، محمود صالح اليوم، عقب صلاة الجمعة من مسجد الفرنساوي بمصر القديمة، وذلك بحضور نجل شقيقه الفنان أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنا التي حرصت على مساندته.

ورحل عن عالمنا اليوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر، شقيق الفنان الراحل خالد صالح، محمود صالح دون الكشف عن تفاصيل الوفاة، ليلحق بشقيقه بعد 10 أعوام.

وساندت الفنانة هنادي مهنا، زوجها في وفاة عمه، قائلة: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون».

أحمد خالد صالح يحيى ذكرى وفاة والده العاشرة

وكان الفنان أحمد خالد صالح، قد وجه رسالة لوالده الراحل خالد صالح، في ذكرى وفاته العاشرة.

ونشر أحمد خالد صالح عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة والده الراحل، وعلق: «رحمة الله ورضوانه عليك يا أبوي عدت 10 سنين ولسه القلب كما لو أنه امبارح يا فخر وحب قلبي، يا رب يرحمك ويغفر لك ويجعلك من المنعمين المستبشرين برؤية وجهه الكريم وشفاعة سيدنا الحبيب يرحمك وينعمك بحجم حب الناس ليك يا حبيبي ودعواتهم وذكراك الطيبة».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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