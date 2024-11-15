مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء شقيق الفنان الراحل خالد صالح (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 09:17 مساءً - أعلن الفنان أحمد خالد صالح، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، استقبال عزاء عمه وشقيق الفنان خالد صالح، غدا السبت الموافق لـ 16 نوفمبر، وذلك بعد رحيله عن عالمنا اليوم الجمعة.

وكتب أحمد خالد صالح، معلنا موعد عزاء عمه، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، إن شاء الله عزاء المغفور له عمى محمود سيد صالح، في مسجد عمر مكرم، غدا السبت الموافق لـ 16 نوفمبر عقب صلاة المغرب، وكامل تقديرنا واحترامنا للصحفيين، أن الحضور مقتصر على تقديم واجب العزاء فقط».

وفاة شقيق خالد صالح

وشيعت جنازة شقيق الفنان خالد صالح، محمود صالح اليوم، عقب صلاة الجمعة من مسجد الفرنساوي بمصر القديمة، وذلك بحضور نجل شقيقه الفنان أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنا التي حرصت على مساندته.

ورحل عن عالمنا اليوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر، شقيق الفنان الراحل خالد صالح، محمود صالح دون الكشف عن تفاصيل الوفاة، ليلحق بشقيقه بعد 10 أعوام.

وساندت الفنانة هنادي مهنا، زوجها في وفاة عمه، قائلة: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون».

أحمد خالد صالح يحيى ذكرى وفاة والده العاشرة

وكان الفنان أحمد خالد صالح، قد وجه رسالة لوالده الراحل خالد صالح، في ذكرى وفاته العاشرة.

ونشر أحمد خالد صالح عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة والده الراحل، وعلق: «رحمة الله ورضوانه عليك يا أبوي عدت 10 سنين ولسه القلب كما لو أنه امبارح يا فخر وحب قلبي، يا رب يرحمك ويغفر لك ويجعلك من المنعمين المستبشرين برؤية وجهه الكريم وشفاعة سيدنا الحبيب يرحمك وينعمك بحجم حب الناس ليك يا حبيبي ودعواتهم وذكراك الطيبة».