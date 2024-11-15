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مشاهير العرب - أول تعليق من ماندو العدل على استخدام اسمه في صفحات وهمية (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أول تعليق من ماندو العدل على استخدام اسمه في صفحات وهمية (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من ماندو العدل على استخدام اسمه في صفحات وهمية (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 09:17 مساءً - حذر المخرج ماندو العدل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» المتابعين من الصفحات التي تستخدم اسمه للإعلان تجارب الأداء خلال الساعات القليلة الماضية، والذي جاء بالتزامن مع الإعلان عن انضمامه لمسلسل عين شمس لـ أحمد مكي.

وأشار ماندو العدل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى الصفحات التي تستغل اسمه، قائلا: "محدش يكلم الراجل ده، أنا مش بعمل casting دلوقتي، ولما يجي وقت ال casting هعلن هنا ان شاء الله، شكرا".

ماندو العدل بحذر من الصفحات الوهمية

ماندو العدل ينضم لفريق عمل مسلسل عين شمس

وكان المخرج ماندو العد، انضم لفريق عمل مسلسل عين شمس من بطولة الفنان أحمد مكي، وذلك استعدادا لانطلاقته ضمن أعمال موسم رمضان 2025.

مسلسل عين شمس

ويخوض أحمد مكي، تجربة الدراما الشعبية لأول مرة من خلال مسلسل عين شمس، ليغير بذلك عباءته ويبتعد تمامًا عن الكوميديا التي اعتاد تقديمها فى السينما والدراما، ومن المفترض أن يبدأ أحمد مكي، بدء تصوير أحداث العمل، خلال الأيام المقبل، وفق ما أعلن عنه سابقا، بعد الاستقرار على جميع أبطال العمل، المسلسل من تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد صالح وتنتجه شركة سينرجي.

آخر أعمال أحمد مكي

وكانت أخر أعمال احمد مكي، هو مسلسل «الكبير أوي 8 الذي عرض خلال موسم رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

ودارت أحداث المسلسل حول الكبير أوي، عمدة قرية المزاريطة الذي يتعرض لضغوط عديدة، ويجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل من حوله، ويتعرض لمواقف كوميدية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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