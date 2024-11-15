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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

هاني عادل يدعم زوجته على ريد كاربت فيلمها "أرزة" بمهرجان القاهرة (صور) - أخبار كلمتك

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هاني عادل يدعم زوجته على ريد كاربت فيلمها "أرزة" بمهرجان القاهرة (صور) - أخبار كلمتك

هاني عادل يدعم زوجته على ريد كاربت فيلمها "أرزة" بمهرجان القاهرة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - حرص الفنان هاني عادل، على مساندة زوجته الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود، على السجادة الحمراء لعرض فيلمها “أرزة” ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 

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وتواجد هاني بجوار زوجته وحرص على التقاط الصور إلى جوارها.

كما حرصت الفنانة كندة علوش على التواجد على السجادة الحمراء لعرض العمل بالمهرجان.

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وانطلق عرض الفيلم في تمام الساعة ٩ مساء على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

فيلم أرزة

يدور فيلم أرزة حول الأم العزباء (أرزة)، والتي تصطحب ابنها المراهق في مغامرة عبر بيروت بحثًا عن دراجتهم البخارية والتي تُعد مصدر دخل العائلة الوحيد.

فيلم أرزة من إخراج ميرا شعيب، وتأليف فيصل سام شعيب ولؤي خريش، وهو من بطولة دياموند بو عبود، بيتي توتل، بلال الحموي، شادن فقيه، هاكوب دير جوجاسيان، جنيد زين الدين.

مهرجان القاهرة السينمائى

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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