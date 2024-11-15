مهرجان القاهرة، كاتيا كعدي: بحب أحمد عز وأتمنى مشاركته في عمل فني قريبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 09:48 مساءً - أعربت الفنانة اللبنانية، كاتيا كعدي، عن سعادتها بحضورها مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، مشيرة إلى أنها حضرت للمرة الأولى منذ عامين وكانت تحلم بالمهرجان.

وأضافت كاتيا في تصريح خاص لكلمتك: “أنها تحب أحمد عز بشكل شخصي وتعرفه منذ سنوات وتتمنى أن تقف أمامه في عمل فني، مؤكدة أنها تحضر بالوقت الحالي لمسلسل بعنوان سر وقدر مشيرة إلى أنه من المقرر عرضه قريبا، مضيفة أن الفن صورة وانعكاس للمجتمع”.

وحرصت كاتيا كعدي على حضور عرض فيلم “أرزة” المشارك ضمن مسابقة أفاق السينما العربية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

فيلم "أرزة" روائي من إخراج ميرا شعيب، وهو إنتاج مشترك بين لبنان ومصر والسعودية، ويلعب بطولة الفيلم النجوم دياموند بو عبود وبيتي توتل، بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كلّ من فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه ومحمد خنسا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.