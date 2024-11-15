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مهرجان القاهرة، كاتيا كعدي: بحب أحمد عز وأتمنى مشاركته في عمل فني قريبا - أخبار كلمتك

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مهرجان القاهرة، كاتيا كعدي: بحب أحمد عز وأتمنى مشاركته في عمل فني قريبا - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة، كاتيا كعدي: بحب أحمد عز وأتمنى مشاركته في عمل فني قريبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 09:48 مساءً - أعربت الفنانة اللبنانية، كاتيا كعدي، عن سعادتها بحضورها مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، مشيرة إلى أنها حضرت للمرة الأولى منذ عامين وكانت تحلم بالمهرجان.

وأضافت كاتيا في تصريح خاص لكلمتك: “أنها تحب أحمد عز بشكل شخصي وتعرفه منذ سنوات وتتمنى أن تقف أمامه في عمل فني، مؤكدة أنها تحضر بالوقت الحالي لمسلسل بعنوان سر وقدر مشيرة إلى أنه من المقرر عرضه قريبا، مضيفة أن الفن صورة وانعكاس  للمجتمع”.

وحرصت كاتيا كعدي على حضور عرض فيلم “أرزة” المشارك ضمن مسابقة أفاق السينما العربية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

فيلم "أرزة" روائي من إخراج ميرا شعيب، وهو إنتاج مشترك بين لبنان ومصر والسعودية، ويلعب بطولة الفيلم النجوم دياموند بو عبود وبيتي توتل، بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كلّ من فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه ومحمد خنسا.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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