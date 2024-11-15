مشاهير العرب - أحمد سعد يكشف عن التحضيرات الأخيرة لحفله في دبي الليلة «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 09:49 مساءً - يستعد الفنان أحمد سعد، لإحياء حفل غنائي كبير الليلة في كاكولا أرينا دبي، ويقدم خلالها باقة من أفضل أعماله الغنائية التي طرحها مؤخرا.

وشارك أحمد سعد، المتابعين عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» التحضيرات النهائية لحفله، معلقا عليها قائلا: «إنها الليلة، حفل كوكاكولا أرينا في دبي بروفة».

آخر أعمال أحمد سعد

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد، أغنية «الزين»، التي طرحها خلال الأيام الماضية، عبر قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، التي تُعد أول تعاون بينه وبين الشاب خالد، وحققت نجاحا كبيرا.

وأغنية الزين لـ أحمد سعد والشاب خالد، من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وعبدو سعود، وألحان أحمد سعد، وأمير محروس.

وتتضمن كلمات أغنية الزين لـ أحمد سعد الآتي: «كانت فين العيون دي، وكان فين الجمال ده، كانت فين السهره دي، وكان فين القمر ده، كانت فين الضحكة دي، وكان فين الدلع ده؟، انا بحب الحاجات دي، ده انا بموت في الكلام ده، في شوفتك هبلني الزين ياعمري عينيك شابينـ، وين اداني عشقك وين، Sa vous dire ca y est، قلبي يبغيك انتي، وين تروحي اديني معاك، ننسى روحي وما ننساك، وانتي داويني بدواك، ياعمري حياتي، نهديها لك أنتي، تعالي هنا مره مره، وأنا معاك كل مره».