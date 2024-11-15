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مشاهير العرب - أحمد سعد يكشف عن التحضيرات الأخيرة لحفله في دبي الليلة «صور» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أحمد سعد يكشف عن التحضيرات الأخيرة لحفله في دبي الليلة «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد سعد يكشف عن التحضيرات الأخيرة لحفله في دبي الليلة «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 09:49 مساءً - يستعد الفنان أحمد سعد، لإحياء حفل غنائي كبير الليلة في كاكولا أرينا دبي، ويقدم خلالها باقة من أفضل أعماله الغنائية التي طرحها مؤخرا.

وشارك أحمد سعد، المتابعين عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» التحضيرات النهائية لحفله، معلقا عليها قائلا: «إنها الليلة، حفل كوكاكولا أرينا في دبي بروفة».

آخر أعمال أحمد سعد

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد، أغنية «الزين»، التي طرحها خلال الأيام الماضية، عبر قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، التي تُعد أول تعاون بينه وبين الشاب خالد، وحققت نجاحا كبيرا.

وأغنية الزين لـ أحمد سعد والشاب خالد، من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وعبدو سعود، وألحان أحمد سعد، وأمير محروس.

وتتضمن كلمات أغنية الزين لـ أحمد سعد الآتي: «كانت فين العيون دي، وكان فين الجمال ده، كانت فين السهره دي، وكان فين القمر ده، كانت فين الضحكة دي، وكان فين الدلع ده؟، انا بحب الحاجات دي، ده انا بموت في الكلام ده، في شوفتك هبلني الزين ياعمري عينيك شابينـ، وين اداني عشقك وين، Sa vous dire ca y est، قلبي يبغيك انتي، وين تروحي اديني معاك، ننسى روحي وما ننساك، وانتي داويني بدواك، ياعمري حياتي، نهديها لك أنتي، تعالي هنا مره مره، وأنا معاك كل مره».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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