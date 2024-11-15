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بعد إعلانه الاعتزال والهجرة إلى أستراليا، تامر حسني يدعم المطرب هيثم سعيد - أخبار كلمتك

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بعد إعلانه الاعتزال والهجرة إلى أستراليا، تامر حسني يدعم المطرب هيثم سعيد - أخبار كلمتك

بعد إعلانه الاعتزال والهجرة إلى أستراليا، تامر حسني يدعم المطرب هيثم سعيد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 12:04 صباحاً - الخميس 14/نوفمبر/2024 - 11:56 م 11/14/2024 11:56:49 PM

هيثم سعيد، كلمتك
هيثم سعيد، كلمتك

قدم الفنان تامر حسني الدعم للفنان هيثم سعيد، وذلك بعدما نشر فيديو له عبر حسابه الرسمي بـ فيسبوك يعلن اعتزاله للفن وهجرته إلى أستراليا وكانت حالته النفسية سيئة.

وقام تامر حسني بدعمه حيث نشر الفيديو عبر خاصية ستوري في حسابه الرسمي بـ إنستجرام وعلق عليها قائلًا: ”حبيبي هيثم أنا أكيد أزعل لما أشوف فنان جميل زيك يصيبه اليأس بالشكل ده أنا فاهمك وحاسس بيك كويس، طبعًا ما حدش عارف داخليات الناس وأنا ممكن أبقى مش عارف إيه اللي خلاك وصلت لكده رغم إن في ناس من جيلنا كملوا وصبروا وكان عندهم شغف وإصرار على النجاح كبير”.

وتابع: ”أنت عارف أنا شفت إيه من حروب بس كملت واتحديت الظروف مش عارف أقولك ليه مصممتش ولا أقولك ما تزعلش على اللي أنا معرفش عنه حاجة ربنا بس العالم بيك وعالم أنت شوفت إيه وحسيت بإيه بس خليني أقولك حاجة أجمل من ده كله اتأكد من حاجه زي ما أنت متأكد إن اسمك هيثم وأكتر كمان ربنا لما بيقفل باب بيبقى عايزك تفهم إنه قفله عشان يوجهك تروح باب تاني أفضل مش عشان يزعلك، ما دام أنت اخترت تسافر تجرب مش عيب جرب جايز تلاقي نجاح عالمي حصلك أكبر من اللي كنت بتحلم بيه ونصيحة ليك برضه أدرس التوزيع الموسيقي عشان تعمل مزيكتك بنفسك وجايز تبقى مؤسسة كبيرة في يوم من الأيام بتصنع مزيكا ليك ولغيرك وتقدم ناس مع شطارتك كمطرب”.

 

واختتم: ”لو حسيت بأي صعوبة أرجع وكلنا حواليك إن شاء الله وأنا جنبك وجنبك من دلوقتي لو حابب ترجع ونحط خطط جديدة للشغل وتقف تاني من جديد أنت فنان جميل وشکل جمیل ومحترم وتستحق كل خير.. فكر يا صاحبي وأنا بعون الله معاك”.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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