آدم يشارك تامر حسني في حفل غنائي بالكويت بقيادة هاني فرحات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 07:08 مساءً - أعلنت الشركة المنظمة لمهرجان موسم الكويت الغنائي 2024، عن مشاركة النجم اللبناني آدم في ليلة غنائية تجمع الجمهور الكويتي مع تامر حسني وآدم تحمل اسم "الحفل الأسطوري" التي ستقام مساء يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر المقبل.

حفل تامر حسني وآدم

ومن المقرر أن يكون الجمهور الكويتي والخليجي والعربي على موعد مع ليلة مليئة بالحماس والطرب ومضيئة بنجوم على مسرح الأرينا كويت.

ويطل النجم آدم على الجمهور، حيث يجهز الفنان اللبناني برنامج غنائي ثري ومتنوع، على وقع أنغام فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

حفلات الكويت

من جانبه، قال مدير الشركة المنظمة للحفل “محمد الحوتي”: "نحن سعداء لإنتاج وتنظيم مهرجان فني ضخم تمتد فعالياته لمدة ثلاث اشهر وبمشاركة كوكبة من نجوم الغناء في الوطن العربي، فهذه مسؤولية كبيرة وثقة أكبر تجعلنا كمنظومة عمل في حالة استنفار نعمل على قدم وساق لنقدم لجمهورنا فعاليات مميزة تليق بدولة الكويت".

وعن الحفل، أضاف: "ستطرح تذاكر الحفل مساء اليوم الخميس فقط على الموقع الرسمي للأرينا كويت، ويعد هذا الحفل واحد من أهم الأمسيات الفنية والغنائية على مستوى الوطن العربي حيث نجمع بين اثنين من النجوم الذين لهم ثقل فني هام وشعبية جارفة بين الجمهور ونتطلع لتحقيق المزيد من النجاح من خلال مهرجان موسم الكويت الغنائي 2024 الذي لم تنتهي مفاجأته حتى الآن وستشهد الأيام المقبلة الإعلان عن حفلات أخرى قادمة من ضمن فعاليات موسمنا".

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