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مشاهير العرب - بعد شكوتها من قلة العمل.. عفاف مصطفى تنتهي من تصوير فيلم «الدشاش» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد شكوتها من قلة العمل.. عفاف مصطفى تنتهي من تصوير فيلم «الدشاش» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد شكوتها من قلة العمل.. عفاف مصطفى تنتهي من تصوير فيلم «الدشاش» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:04 مساءً - أعلنت الفنانة عفاف مصطفى، عن انتهاء تصوير مشاهدها في فيلم «الدشاش» بطولة النجم محمد سعد، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بدور السينما.

وكتبت عفاف مصطفى، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: «بفضل وبركة الله، انتهيت حالا الساعة 7 صباحا بعد أيام متواصلة ليل في نهار ونهار في ليل من نهاية تصوير دوري ناهد، في فيلم الدشاش لحبيبي الابن الرائع المخرج سامح عبد العزيز اللي سبق من أسبوعين اشتكيت لكم منه على صفحتي إنه نسيني واننا اتحسدنا»

وتابعت: «أول لما شافني عاتبني وقالي ده انتي متوهمة هو إحنا نقدر نستغني عنك ما بلاش خيالك اللي بيصورلك العجايب و إدي خيالك هدنه حرب زي الشعوب، الفيلم بطوله النجم اللي هيطلع بشكل مختلف عن كل ادوره اللي عملها قبل كده محمد سعد، والنجمة الجميلة اللي بحبها زينة، والنجم باسم سمره وعدد كبير من نجوم مصر، يا رب الفيلم يكسر الدنيا ويفرح كل أسرة العمل بنجاحه. الصورة دي الساعة 3فجرا، يارب بالنجاح الكبير».

أبطال فيلم الدشاش

ويضم فيلم الدشاش، في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: محمد سعد وزينة وباسم سمرة ووليد فواز وأحمد فهيم ومريم الجندي وخالد الصاوي ونسرين أمين ومحمد فهيم وتأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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