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مشاهير العرب - «لا ألم ولا راحة».. هيدي كرم تتحدى نفسها بتدريبات شاقة في الجيم - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «لا ألم ولا راحة».. هيدي كرم تتحدى نفسها بتدريبات شاقة في الجيم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا ألم ولا راحة».. هيدي كرم تتحدى نفسها بتدريبات شاقة في الجيم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:49 صباحاً - هيدي كرم.. تصدرت الفنانة هيدي كرم مواقع التواصل الإجتماعي، عقب ظهورها من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية «الجيم».

هيدي كرم في الجيم

ونشرت هيدي كرم، عبر صحفتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات بموقع «إنستجرام»، مقطع فيديو لها وهي تؤدي تدريبات رياضية قاسية.

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وعلقت هيدي كرم على الفيديو باللغة الإنجليزية، قائلة: «لا ألم ولا راحة يا بيبي».

وتحدثت هيدي داخل الفيديو ممازحة، بقولها: «أنا اللي جبت ده كله لنفسي».

آخر أعمال هيدي كرم

يذكر أن الفنانة هيدي كرم تشارك في مسلسل «وتر حساس» الذي يعرض حاليا، على شبكة قنوات ON، وأيضًا على منصة «Watch it» الرقمية، قبل عرض الحلقة بيوم على الشاشات الفضائية.

هيدي كرم

ويشارك هيدي كرم في بطولة مسلسل «وتر حساس»، مجموعة من الفنانين، وهم: صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، أحمد جمال سعيد، أحمد غزي، بالإضافة إلى تميم عبده، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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