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مهرجان القاهرة السينمائي يعلن عن برنامج أفلام «من المسافة صفر» - أخبار كلمتك

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مهرجان القاهرة السينمائي يعلن عن برنامج أفلام «من المسافة صفر» - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي يعلن عن برنامج أفلام «من المسافة صفر» - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:55 مساءً - في إطار احتفائه بالسينما الفلسطينية كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن قائمة أفلام "من المسافة صفر" التى يتم عرضها ضمن فعاليات الدورة الـ 45، التي من المقرر أن تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالى. 

"من المسافة صفر" هو مجموعة من الأفلام القصيرة التي أطلقها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، استجابةً للأحداث التي تلت هجمات 7 أكتوبر 2023. ويجمع المشروع 22 مخرجًا من غزة، مقدّمًا رؤية سينمائية عن الحياة اليومية وآمال وواقع السكان.

خارج الاطار‌  | Out Of Frame
نداء أبو حسنة‌ 
وثائقى  | ٦:٥١ د
فنانة تشكيلية تعود إلى الأستوديو المدمر لإقامة معرض.

جنة الجحيم| ‌  Hell’s Haven
كريم س‍‍ت‍‍وم‌ 
دراما وثائقية | ٤:٤٧ د
يستيقظ كريم مذعورًا ليجد نفسه ملفوفًا بكفنٍ أبيض.

سِحر |Charm
بشار البلبيسي
‌ روائي|٤:١٢ د 
راقصة تبحث عن سبل للتواصل روحيًا مع أصدقائها بعد أن فرقتهم الحرب.

صحوة ‌|  Awakening
مهدي كريرة‌ 
تحريك|٤:٥٣ د
عقب عشر سنوات من فقدان الذاكرة، يستعيد أبٌ ذاكرته خلال تفجيرات الحرب.

جاد وناتالي‌ | Jad And Natalie
أوس البنا‌ 
وثائقي | ٣:١٣ د
يراقب أوس أحلامه بعد عودته إلى حيه المدمر.

لا‌  | No 
‌‌ ‌‌هنا عليوة
وثائقي‌ |٧:٣١ د
رحلة البحث عن لحظة فرح وسط الدمار.

كل شيء على ما يرام  | All is Fine
‌‌نضال دامو‌ 
وثائقي‌ |٤:٢٩ د
كوميديا مستوحاة من صراعات البقاء اليومية فى محاولة  لمواساة النازحين.

تاكسي ونيسة‌ | Taxi Wanissa
‌‌اعتماد وشاح‌ 
دراما |٤:٤٨ د
ونيسة حمار ترفض ترك صاحبها وراءها بعد موته.

24‌ ساعة‌| 24 Hours 
‌‌علاء دامو‌ 
وثائقي‌ |٦:٠٢ د
تهديدات الموت التي يتعرض لها مصعب على مدار 24 ساعة.

سليفي‌ | Selfie
‌‌ريم محمود‌
وثائقي‌ | ٧:٤٩ د
تُلقي امراة في بحر غزة زجاجة تحتوي على ذكرياتها لتبقى حية.


خارج التغطية‌ | No Signal
‌ ‌‌محمد الشريف‌ 
روائى|٤:١٩ د
حالة من عدم اليقين تخيم على رجل يرفض قبول أن أخاه ربما يكون ميتًا.

جلد ناعم   Soft Skin |
‌‌خميس مشهراوي‌ 
تحريك| ٧:٥٤ د
ستة أطفال يرون الحرب بعيونهم من خلال فيلم رسوم متحركة.

فلاش باك | ‌Flashback
‌‌إسلام الزريعي‌ 
وثائقي‌ |٥:٢١ د
تستعين فرح، الفتاة ذات الخمسة عشر عامًا، بالرقص والموسيقى لمقاومة أصوات الحرب.

شظايا | Fragments
‌‌باسل المقوسي‌ 
فيديو آرت | ٣:٢٤ د
صور متلاحقة ترصد رحلة البحث عن الحياة في ظل الدمار.

قرابين‌ |  Offerings
‌‌مصطفى النبيه‌ 
روائي| ٤:٤٣ د  

تستيقظ الروائية لتراقب الدمار والنزوح.

يوم دراسي‌ | ِA School Day
‌‌أحمد الدنف‌
دراما‌ | 3.09 د
يستعد زياد، للذهاب إلى المدرسة، لكنه ينتهي به الأمر جالسًا أمام ضريح معلمه.

فرح ومريم‌ | Farah And Myriam
‌‌وسام موسى | ٥:٤٣ د 
‌ وثائقي‌ 
تواجه فرح، التي تبلغ من العمر عشرة أعوام، الحياة بعد فقد صديقتها مريم.

حمولة زائدة‌ |  Overload
‌‌آلاء أيوب‌ 
تجريبي‌ |٣:٥٢ د 
تتخيل آلاء نفسها سجينة في أحد الروايات أثناء النزوح.

الأستاذ| ‌ The Teacher
‌‌تامر نجم‌ 
وثائقي‌|٥:١٥ د
رحلة يعيشها أستاذ نازح في الخمسينيات من عمره، محاولًا تلبية احتياجاته اليومية.

 إعادة تدوير‌ | Recycling
‌‌رباب خميس‌ 
وثائقي‌ | ٣:١٥ د
أسرة تحاول النجاة على سطح مبنى قديم في ظل شح المياه.

صدى‌ | Echo
‌‌مصطفى ك‍‍لاب ‌ 
وثائقي  |٢:٣٢ د
ليلة طويلة مظلمة على بحر غزة. أصوات القنابل وسيارات الإسعاف وصرخات الاستغاثة.

عذرا سينما‌ Sorry Cinema  |
‌‌أحمد حسونة‌ 
وثائقي‌ | ٦:٥٦ د
مخرج يعتذر للسينما بعد أن تغيرت أولوياته في تلك اللحظة الفارقة.

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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