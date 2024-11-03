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مهرجان القاهرة السينمائي يختار الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» لافتتاح دورته الـ 45 - أخبار كلمتك

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مهرجان القاهرة السينمائي يختار الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» لافتتاح دورته الـ 45 - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي يختار الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» لافتتاح دورته الـ 45 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:55 مساءً - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن اختيار الفيلم الفلسطينى"أحلام عابرة " لافتتاح الدورة الـ 45 التي من المقرر أن تقام  في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

ويُعرض الفيلم لأول مرة في العالم وهو روائي طويل إخراج وكتابة رشيد مشهراوي، ويقوم ببطولته  عادل ابو عياش، واميليا ماسو، واشرف برهوم، وموسيقى جوهان كورتيت، وتصوير دريد منجم. 

وفي أحداث الفيلم التى صورت فى بيت لحم بفلسطين،  يأخذنا سامي، البالغ من العمر 12 عامًا، في رحلة ليوم واحد وليلة واحدة، برفقة عمه وابن عمه الأكبر سنتين بحثًا عن طائرته المفقود، وقد أخبره جيرانه أنه ربما عاد إلى موطنه  الأصلي.

وتمتد الرحلة من مخيم للاجئين في الضفة الغربية إلى مدن فلسطينية مختلفة بما في ذلك بيت لحم والقدس القديمة وحيفا، ونكتشف من خلالها وما يحدث لهم وبينهم عبث الواقع، والحياة اليومية الصعبة للفلسطينيين وتأثيرها على شخصياتهم وعلاقاتهم  بأنفسهم والآخرين.

وقال الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي: نحن سعداء بعرض فيلم " احلام عابرة " للمخرج رشيد مشهراوي وهو عمل سينمائي كبير عن القضية الفلسطينية وما يمر به المواطن فى غزة فى افتتاح مهرجان القاهرة، وذلك بمثابة رسالة دعم كبيرة وهو دور نتمسك به.

وأضاف: “الدورة 45 لمهرجان القاهرة  تأجلت من أجل أحداث غزة، وكان من الصعب أن نحتفل ونقيم (رد كاربت )، فى ظل ما كان كان يحدث للشعب الفلسطينى”.

ورشيد مشهراوي هو مخرج فلسطيني وُلد في قطاع غزة عام 1962. يُعتبر من أبرز الأسماء في السينما الفلسطينية المعاصرة، وله دور ريادي في تقديم صورة معاناة الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة من خلال أفلامه. 

بدأ مشهراوي مشواره الفني في أواخر الثمانينات، وقد أنجز العديد من الأفلام، بدءًا من فيلمه  "جواز سفر" عام 1986،  ثم "الملجأ" عام 1989، و"دار ودور"  عام 1990، و"أيام طويلة في غزة" في عام 1991. 

وبعد أن أسس شركة "أيلول للإنتاج التلفزيوني والسينمائي" في عام 1992، قدم فيلمه الروائي الأول  "حتى إشعار آخر" في عام 1993، والذي نال إعجابًا كبيرًا في المهرجانات السينمائية الدولية ومنها جائزة الهرم الذهبي لمهرجان القاهرة السينمائى،ثم  "حيفا" عام 1996، والذي كان أول فيلم فلسطيني يُعرض بشكل رسمي في مهرجان كان السينمائي منذ تأسيس المهرجان، و" حظر تجول "، و" الكتابة على الثلج "، و" رسائل من اليرموك “، و” فلسطين ستريو "،" تذكرة إلى القدس "، " مباشر من فلسطين "، و" عيد ميلاد ليلى".

وقام مشهراوي بإنتاج العديد من الأفلام الوثائقية التي تركز على الحياة تحت سطوة الاحتلال الإسرائيلي، وحصل على العديد من الجوائز العالمية في المهرجانات الدولية، وعرضت أفلامه في مهرجانات ودور العرض في معظم دول العالم، وشارك في عضوية ورئاسة لجان تحكيم في مهرجانات عربية ودولية.

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF). 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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