مشاهير العرب - برسالة رومانسية.. محمد حماقي يحتفل بعيد ميلاد زوجته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 06:05 مساءً - وجه الفنان محمد حماقي، رسالة شديدة الرومانسية لزوجته، وذلك بمناسبة عيد ميلادها.

وشارك محمد حماقي، صورة تجمعه بزوجته، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وعلق عليها: «عيد ميلاد سعيد يا كل شئ، ربنا يخليكي ليا حبيبتي أحبك».

آخر أعمال محمد حماقي

جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد حماقي، هي أغنية «جديدة لانج» والتي تم طرحها خلال الفترة الماضية عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

وتعاون مع حماقي في طرح أغنية جديدة لانج، كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وطبلة عصام الراضي، محمود سرور.

وتضمنت كلمات أغنية جديدة لانج لـ حماقي الآتي: «حللي شوف دمي، عيني مزغلله متغمي، لو حد عملي إشاعة صورته بتطلع يا جماعة، حتى النفس اللي داخل أسمي قلبي طلع من جسمي لجسمه، وقبل أما أقابله كنا اتنين، ونصيبهم كام سنه يتقسموا، وده ليه طريقة لانج، وكلامه كدا بنج مشفتش أخوه».