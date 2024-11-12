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مشاهير العرب - برسالة رومانسية.. محمد حماقي يحتفل بعيد ميلاد زوجته - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - برسالة رومانسية.. محمد حماقي يحتفل بعيد ميلاد زوجته - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - برسالة رومانسية.. محمد حماقي يحتفل بعيد ميلاد زوجته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 06:05 مساءً - وجه الفنان محمد حماقي، رسالة شديدة الرومانسية لزوجته، وذلك بمناسبة عيد ميلادها.

وشارك محمد حماقي، صورة تجمعه بزوجته، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وعلق عليها: «عيد ميلاد سعيد يا كل شئ، ربنا يخليكي ليا حبيبتي أحبك».

آخر أعمال محمد حماقي

جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد حماقي، هي أغنية «جديدة لانج» والتي تم طرحها خلال الفترة الماضية عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

وتعاون مع حماقي في طرح أغنية جديدة لانج، كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وطبلة عصام الراضي، محمود سرور.

وتضمنت كلمات أغنية جديدة لانج لـ حماقي الآتي: «حللي شوف دمي، عيني مزغلله متغمي، لو حد عملي إشاعة صورته بتطلع يا جماعة، حتى النفس اللي داخل أسمي قلبي طلع من جسمي لجسمه، وقبل أما أقابله كنا اتنين، ونصيبهم كام سنه يتقسموا، وده ليه طريقة لانج، وكلامه كدا بنج مشفتش أخوه».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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