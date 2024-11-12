الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - في ذكرى وفاته.. محطات فنية بارزة في حياة محمود عبد العزيز - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - في ذكرى وفاته.. محطات فنية بارزة في حياة محمود عبد العزيز - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في ذكرى وفاته.. محطات فنية بارزة في حياة محمود عبد العزيز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 03:34 مساءً - في ذكرى رحيل الفنان محمود عبد العزيز، الذي غاب عن عالمنا في مثل هذا اليوم 12 من نوفمبر عام 2016، نستعيد ذكرياته التي لا تمحى من ذاكرتنا، فالفنان الراحل ترك بصمة خالدة في تاريخ السينما المصرية، حيث استطاع من خلال أدائه المتميز أن يخلق شخصيات لا تنسى، ويترك بصمة في قلوب الملايين.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع كلمتك لمتابعيه وزواره، أبرز المحطات الفنية في حياة محمود عبد العزيز.

الساحر محمود عبد العزيز

أبرز المحطات الفنية في حياة محمود عبد العزيز

ولد الفنان محمود عبد العزيز، في الإسكندرية وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية عام 1966، ثم حصل على درجة الماجستير في العلوم الزراعية.

وبدأت حياته الفنية في التليفزيون، عندما اشترك مع «محمود ياسين» و«نيللى» في مسلسل «الدوامة» من إخراج «نور الدمرداش».

وعام 1974 بدأت علاقته الحقيقية بالسينما في فيلم «الحفيد».

كما قدم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة سبعينيات القرن العشرين منها «حتى آخر العمر، مع حبى وأشواقى، كفانى يا قلب»

وبدأ في تقديم العديد من الأعمال الهامة في الثمانينات منها «الكيت كات، البحر بيضحك ليه، العار، الصعاليك، البرىء، الكيف، جرى الوحوش»

وعلى الرغم من قلة المسلسلات التي شارك فيها، إلا أنه حقق نجاحًا مدويًا عندما قام ببطولة الأجزاء الثلاثة من مسلسل «رأفت الهجان».

كما قدم عدة مسلسلات أخرى منها «جبل الحلال» و«باب الخلق» و«رأس الغول» وغيرها، حيث بلغ عدد الأعمال الفنية له قرابة الـ120 عملا متنوعا بين أفلام ومسلسلات تليفزيونية وإذاعية.

محمود عبد العزيز في فيلم الكيت كات

حصد محمود عبد العزيز على العديد من الجوائز السينمائية من مختلف المهرجانات الدولية والمحلية كان من أهمها: جائزة أحسن ممثل عن أفلام «الكيت كات»، «القبطان»، «الساحر» من مهرجان دمشق السينمائي الدولي.

وحصل على جائزة أحسن ممثل عن فيلم «سوق المتعة» من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجائزة أحسن ممثل عن فيلم «الكيت كات» من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وجائزة أحسن ممثل مشاركة مع الفنان عمار محمد حسان في فيلم «الليالى المقمرة».

زيجات الفنان محمود عبد العزيز

تزوج محمود عبد العزيز مرتين الأولى من خارج الوسط الفنى، وهي جيجى زويد، واستمر زواجهما قرابة 20 عاما ورزقا بولدين محمد وكريم، واللذين يعملان بمجال التمثيل والإنتاج.

زيجات الفنان محمود عبد العزيز

وبعد انفصاله عن زوجته الأولى دون الإعلان عن أسباب وتفاصيل الطلاق، قرر بعد فترة الزواج من الإعلامية بوسي شلبي التى عاشت معه حتى وفاته.

زيجات الفنان محمود عبد العزيز

مرض محمود عبد العزيز

كان يعانى من آلام لم يفهم سببها فى البداية، وسافر خارج مصر لإجراء فحوصات طبية، وقيل إنه كان يعانى من نقص نسبة الهيموجلوبين في الدم، كما يعانى من وجود أنسجة داخل الفم أدت لتورم باللثة، وتمت إزالته جراحياً، لكنه ظل يعانى من مشاكل فى التنفس.

وفى الفترة الأخيرة من حياته عانى كثيرا بسبب مرضه حيث توفى بعد إصابته بمرض السرطان وكان فى حالة متأخرة، وهو ما كشفه الإعلامى عماد الدين أديب.

اقرأ أيضاً
«عايشين بحسك».. محمد محمود عبد العزيز يحيي ذكرى وفاة والده (صور)

كريم محمود عبد العزيز يكشف عن «الهنا اللي أنا فيه» بهذه الطريقة | صورة

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق