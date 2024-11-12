مشاهير العرب - في ذكرى وفاته.. محطات فنية بارزة في حياة محمود عبد العزيز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 03:34 مساءً - في ذكرى رحيل الفنان محمود عبد العزيز، الذي غاب عن عالمنا في مثل هذا اليوم 12 من نوفمبر عام 2016، نستعيد ذكرياته التي لا تمحى من ذاكرتنا، فالفنان الراحل ترك بصمة خالدة في تاريخ السينما المصرية، حيث استطاع من خلال أدائه المتميز أن يخلق شخصيات لا تنسى، ويترك بصمة في قلوب الملايين.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع كلمتك لمتابعيه وزواره، أبرز المحطات الفنية في حياة محمود عبد العزيز.

أبرز المحطات الفنية في حياة محمود عبد العزيز

ولد الفنان محمود عبد العزيز، في الإسكندرية وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية عام 1966، ثم حصل على درجة الماجستير في العلوم الزراعية.

وبدأت حياته الفنية في التليفزيون، عندما اشترك مع «محمود ياسين» و«نيللى» في مسلسل «الدوامة» من إخراج «نور الدمرداش».

وعام 1974 بدأت علاقته الحقيقية بالسينما في فيلم «الحفيد».

كما قدم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة سبعينيات القرن العشرين منها «حتى آخر العمر، مع حبى وأشواقى، كفانى يا قلب»

وبدأ في تقديم العديد من الأعمال الهامة في الثمانينات منها «الكيت كات، البحر بيضحك ليه، العار، الصعاليك، البرىء، الكيف، جرى الوحوش»

وعلى الرغم من قلة المسلسلات التي شارك فيها، إلا أنه حقق نجاحًا مدويًا عندما قام ببطولة الأجزاء الثلاثة من مسلسل «رأفت الهجان».

كما قدم عدة مسلسلات أخرى منها «جبل الحلال» و«باب الخلق» و«رأس الغول» وغيرها، حيث بلغ عدد الأعمال الفنية له قرابة الـ120 عملا متنوعا بين أفلام ومسلسلات تليفزيونية وإذاعية.

حصد محمود عبد العزيز على العديد من الجوائز السينمائية من مختلف المهرجانات الدولية والمحلية كان من أهمها: جائزة أحسن ممثل عن أفلام «الكيت كات»، «القبطان»، «الساحر» من مهرجان دمشق السينمائي الدولي.

وحصل على جائزة أحسن ممثل عن فيلم «سوق المتعة» من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجائزة أحسن ممثل عن فيلم «الكيت كات» من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وجائزة أحسن ممثل مشاركة مع الفنان عمار محمد حسان في فيلم «الليالى المقمرة».

زيجات الفنان محمود عبد العزيز

تزوج محمود عبد العزيز مرتين الأولى من خارج الوسط الفنى، وهي جيجى زويد، واستمر زواجهما قرابة 20 عاما ورزقا بولدين محمد وكريم، واللذين يعملان بمجال التمثيل والإنتاج.

وبعد انفصاله عن زوجته الأولى دون الإعلان عن أسباب وتفاصيل الطلاق، قرر بعد فترة الزواج من الإعلامية بوسي شلبي التى عاشت معه حتى وفاته.

مرض محمود عبد العزيز

كان يعانى من آلام لم يفهم سببها فى البداية، وسافر خارج مصر لإجراء فحوصات طبية، وقيل إنه كان يعانى من نقص نسبة الهيموجلوبين في الدم، كما يعانى من وجود أنسجة داخل الفم أدت لتورم باللثة، وتمت إزالته جراحياً، لكنه ظل يعانى من مشاكل فى التنفس.

وفى الفترة الأخيرة من حياته عانى كثيرا بسبب مرضه حيث توفى بعد إصابته بمرض السرطان وكان فى حالة متأخرة، وهو ما كشفه الإعلامى عماد الدين أديب.