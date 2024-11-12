مشاهير العرب - في حب تامر حسني.. أكبر حضور جماهيري في تاريخ الامارات «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 03:34 مساءً - سجل النجم المصري تامر حسني، أكبر عدد حضور جماهيري في تاريخ الامارات بمهرجان بحفل افتتاح القرية العالمية بدبي، في سابقة الأولى من نوعها.

من جانبه أكد أسامة رشدي المنسق العام لمهرجان القرية العالمية بدبي، أن هذا العدد لم يحدث من قبل مع أي فنان عربي أو أجنبي، وأن شعبية الفنان تامر حسني بالفعل شعبية استثنائية غير طبيعية وبالأرقام وإحصائيات غير مسبوقة في تاريخ الفن.

وأشار رشدي إلى أنه حضر له من قبل 400 ألف شخص بمملكة المغرب، حيث يعد رقم أسطوري لم ولن يحدث مرة أخرى مع أي فنان عربي أو أجنبي في التاريخ.

وكان قد رحب النجم المصري تامر حسني بجمهور دبي والإمارات والقرية العالمية، قائلا «شرف لي أن تتم دعوتي لأكون في افتتاح الحفلات الموسيقية لهذا الموسم»، مشيرا إلى أنه يجد الحب والحفاوة في دبي، وما يميز جمهور دبي أنه يبرز له في كل مرة الترحيب أكثر من المرة السابقة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أحياه، الفنان تامر حسني، وسط حضور جماهيري كبير في أولى حفلات الموسم الـ29 للقرية العالمية« إحدى أهم المتنزهات الثقافية في العالم» والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة.

قدم تامر حسني الذي يحمل لقب «فنان الجيل» حفلاً استثنائياً بدعم من «روتانا»، غنّى فيه أجمل الأغنيات الحديثة، وكذلك القديمة المحفورة بالذاكرة، لاسيما التي قدمها في أفلامه السينمائية.

وقدم تامر حسني مجموعة من أغنياته السريعة الإيقاع، مختاراً من أغنياته الأكثر جماهيرية أغنية «كل مرة»، وأغنية «أنا ولا عارف»، ليواصل الحفل مع الإيقاع الصاخب بأغنيات قديمة منها التي قدمها في فيلم «عمر وسلمى»، وقدم مجموعة من أحدث أغنياته منها «حلو المكان»، من دون أن تغيب الرومانسية، حيث أغنية «كفاياك أعذار»، وأغنية «نور عيني»، ولإضفاء أجواء مميزة على الحفل شاركت الفنان على المسرح فرقة استعراضية راقصة قدمت العديد من اللوحات على أغنياته.